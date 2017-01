«Esto no es beneficencia, quiero acabar con los prejuicios de los Servicios Sociales»

En su primer día, nada más aterrizar en la Dirección General de Servicios Sociales se reunió con todas las entidades y colectivos sociales. Celia Sanz Ezquerro (Segovia, 1970) ha asumido el reto «con muchísima ilusión y fuerza». Avalada por su actividad profesional -abogada especialista en violencia de género y en Derecho de Familia, Menores y Penal- y social -era la presidenta de APIR (Asociación Pro-Infancia Rioja)-, se compromete a ofrecer «cercanía y frescura» para acercar los Servicios Sociales a todos los riojanos.

- ¿Qué va a aportar Celia Sanz a la Dirección de Servicios Sociales?

- Me atrevería a decir que cercanía y frescura, al menos lo voy a intentar.

LAS FRASES Infancia y menores «Queremos buscar, a través de la prevención, una recuperación de los valores perdidos» Renta de Ciudadanía «Es una buena ley que, además de garantizar las necesidades básicas, busca la integración laboral»

- ¿Qué cambios va a impulsar respecto a su predecesora, Carmen Corral?

- Mi reto principal es que toda la ciudadanía se sienta identificada con la Dirección General de Servicios Sociales. Mi objetivo es acercar a todos los riojanos los Servicios Sociales y eliminar el prejuicio de que son para gente marginal y que es un recurso de beneficencia, porque estamos aquí para ayudar a todo ciudadano que tenga un problema. El otro gran reto sería lograr cambiar cosas a través de la prevención, sobre todo en infancia, menores y familia. En mayores entendemos que debe funcionar muy bien la participación activa para eliminar situaciones de dependencia y, enlazando con ésta y la discapacidad, queremos seguir fomentando la autonomía personal.

- Tanto usted, como el consejero han alabado la labor de Carmen Corral, pero algo habrá para su cese tras trece años en el cargo, ¿no?

- Yo he sido nombrada para sustituirla y es lo único que puedo aportar al respecto; a mí me han propuesto un reto y yo lo asumo con muchísima ilusión y fuerza. Por lo demás, sí que quiero insistir en alabar su trayectoria y en ratificar que la base que ha dejado ella aquí es muy fuerte y sobre ella vamos a trabajar.

- ¿Han hablado?

- Sí, claro. Yo tengo una relación cordial con Carmen Corral porque la conocía desde antes de entrar aquí porque yo era la presidenta de APIR.

- ¿Cuándo le propusieron hacerse cargo de Servicios Sociales?

- Se me propuso con bastante celeridad y, de hecho, he tenido que dejar cuestiones delegadas de mi anterior posición laboral. La oferta se me trasladó hace unas semanas, fue mi regalo de Reyes Magos.

- Infancia, menores, víctimas de violencia de género, tercera edad, dependientes, exclusión social... Hay un ejército de personas que dependen de Servicios Sociales.

- Efectivamente hay mucho trabajo por hacer, pero yo aquí quiero destacar que tenemos un equipo de funcionarios a nivel profesional y humano que es una maravilla porque esta maquinaria funciona gracias a ellos, eso hay que dejarlo claro. No solo se encargan de gestionar, sino también de atender personalmente al ciudadano. Todos estos colectivos con los que trabajamos necesitan un trato y un tacto especial pero nuestro equipo está más que preparado para ello. No quiero olvidarme tampoco de las trabajadoras y trabajadores sociales porque son nuestra ventanilla y nuestra red de captación.

- ¿Hay algún sector que le preocupe especialmente y en el que son más urgentes los cambios?

- No quiero hacer ninguna discriminación porque todos son importantes y en todos se va a seguir trabajando. No hay un colectivo más importante que otro, pero sí hay alguno que presenta nuevas necesidades, como el de infancia y menores, en el que, como decía, la labor de prevención puede ser fundamental. Queremos trabajar desde la base y vamos a darle un nuevo giro para el que ni siquiera se necesitan planes estratégicos complicados ni grandes recursos económicos, sino un simple cambio de orientación, por ejemplo reimpulsando la Escuela de Padres y a través de intervenciones con las familias para que haya una recuperación de los valores perdidos. Se trata de trabajar siempre en positivo y colectivamente, con todo el entorno familiar. Con los jóvenes creemos que se puede aprovechar aún más el Instituto Riojano de la Juventud (IRJ), donde por ejemplo los jóvenes puedan hacer 'quedadas' para experimentar otras formas de ver el ocio distintas a ir a una discoteca light, que al final todos sabemos lo que significa, y evitar el consumo de alcohol, que es una preocupación social enorme.

- ¿Cuál es la situación real de los Servicios Sociales en La Rioja? ¿Ha cambiado su perspectiva al pasar al otro lado de la mesa?

- Ha cambiado la perspectiva pero para bien. Yo tenía una visión externa e igual era de las que compartía ciertos prejuicios que ahora he visto que no son tales. El primero de ellos, esa posibilidad que yo veo de que haya cercanía con el ciudadano. Otro era que yo pensaba que todo era mucho más burocrático y realmente no lo es, porque hay un equipo estupendo que trabaja para que eso no sea así. La situación de los Servicios Sociales en La Rioja es realmente muy buena, aunque hay trabajo por hacer.

- La Ley de Renta de Ciudadanía va a ser una herramienta básica, pero su tramitación va lenta.

- Es uno de los principales proyectos y un compromiso del Gobierno de La Rioja que va a suponer un revulsivo tremendo. La vamos a impulsar con ilusión y a poner en marcha prácticamente ya porque ya ha pasado el trámite de comisión técnica y se va a discutir ya en pleno.

- Muchas entidades defienden que la norma es mejorable. ¿Lo ve así?

- Todas las normas son mejorables, pero no olvidemos que esta ley se ha sacado adelante con el consenso de todas las fuerzas políticas y con las aportaciones de asociaciones del tercer sector, de sindicatos y empresarios. No voy a poner en duda que sea mejorable, porque sería demasiado arriesgado, pero es, sin duda, una buena ley. Querría destacar también que esta norma está pensada no solo como una renta mínima que garantice necesidades básicas, que sí; sino también para que haya una integración laboral, porque la mejor forma de inclusión social es la incorporación al mercado de trabajo.