Ahorro muy conservador

En el desierto de Judea, frente al mar Muerto y a cuatrocientos cuarenta metros de altura se alza la fortaleza de Masada. Una ciudad inexpugnable, rodeada por barrancos escarpados y grandes acantilados, a la que únicamente se puede acceder por el Sendero de la Serpiente; un estrecho camino abrupto y sinuoso. En el año 73, novecientos cuarenta judíos fueron asediados durante tres largos años por la X Legión Romana y durante todo ese tiempo los judíos se mantuvieron impasibles ante las adversidades y sin ceder en sus convicciones pusieron fin al asedio de forma sorprendente.

Los ahorradores de perfil muy conservador están asediados por los bajos intereses de la renta fija y la tentación de la renta variable como alternativa para su rentabilidad. Pero es consustancial con su personalidad y perfil que el que sea muy conservador mantenga sus principios, aún a costa de los futuribles beneficios, para que siga intacto su «umbral del sueño» y se aleje de las pesadillas. Estamos en un entorno de intereses negativos y encontrar rentabilidad al ahorro es una tarea difícil. Los ahorradores de perfiles conservador, moderado y audaz tienen la posibilidad de diversificar en productos con más o menos riesgo y esperar a ver cómo se desarrolla el mercado. Pero la dificultad radica en el amplio sector ahorrador de perfil muy conservador que, como es lógico, no admite el más mínimo riesgo. Para estos el objetivo de este año es no perder poder adquisitivo, es decir vencer a la inflación. Hay quien dice que es una utopía o misión imposible, pero ambas cosas solo se dan con la pasividad. El IPC de 2014 fue el -1%, el de 2015 cerró al 0% y al 1,60% ha terminado 2016 a nivel nacional (1,50% el de La Rioja) y se prevé que será el mismo en 2017. Ahí tenemos la meta a batir. Las alternativas son pocas y no muy variadas; voy a describir los productos financieros que considero más adecuados en estas circunstancias. Un activo fácil son las Cuentas Remuneradas cuya rentabilidad aumenta según el grado de vinculación. Suelen estar limitadas en cuanto a importe y hay que leer muy bien la letra pequeña para que las comisiones no se nos coman el rendimiento. Los Depósitos, o IPF de toda la vida, es otra solución, pero no a muy largo plazo. Aventuras en Cuentas Promoción de banca extranjera las mínimas y asegurándonos de que disponen del Fondo de Garantía de Depósitos en caso de quiebra de la entidad. Los Fondos Garantizados es una muy buena alternativa ya que podemos acomodar el pago de impuestos a nuestro antojo eligiendo el momento del rescate. Y si además los Fondos gozan de ventanas de liquidez muchísimo mejor. Los Productos Estructurados Garantizados también nos sirven; dependerá del atractivo del Derivado que es sobre quien fluye la rentabilidad. Termino con las Rentas Vitalicias, posiblemente el producto con mejor rentabilidad financiero-fiscal de todos los expuestos. Su atractivo mejora a medida que avanza la edad del cliente. Me comprometo a escribir un artículo exclusivo de Rentas Vitalicias para describir sus bondades.

Los romanos construyeron una rampa tan alta como la montaña. Pero la noche anterior al asalto definitivo el líder judío Ben Yair arengó a su gente: «Elegimos morir libres a vivir esclavos». Y así, los diez máximos representantes de las familias mataron a todos sus miembros. Luego entre los diez echaron a suerte quién de ellos mataría a los otros nueve, ya que el judaísmo desprecia el suicidio, y de esta manera solo el último hombre cometería tan despreciable acción. Al amanecer los romanos solo encontraron destrucción, muerte y desolación. Pero los principios de Masada seguían intactos.