Los agricultores riojanos dedicaron 7,7 millones de euros a seguros en el 2016

Ya es hora de que aseguren sus campos, del mismo modo que los demás empresarios aseguramos nuestras empresas. Es muy bonito no asegurar los campos, por no "gastar" dinero, claro está, y cuando vienen mal dadas o el pedrisco destroza todo, llorar como niños, acusar a la administración de abandonarles e intentar ( y conseguir ) que con dinero de todos se paguen daños particulares. ¿Que contratar seguros afecta a la rentabilidad de un campo? ¡¡ Toma, pues claro¡¡¡ Al igual que asegurar un comercio, una fabrica de muebles, una de zapatos, o las instalaciones de una oficina, ¡¡ no te fastidia¡¡¡.