La Rioja vacía

Hay quien se refiere a ello como extinción demográfica, otros lo denominan sangría, éxodo rural o, incluso, demotanasia; pero a fin de cuentas el fenómeno es el mismo. Las zonas de montaña del centro de España, las situadas en torno al Sistema Ibérico, asisten desde mediados del siglo pasado a una imparable pérdida de población que amenaza con convertir en poco tiempo una vasta área de 63.098 kilómetros cuadrados (el doble que Bélgica) repartida entre diez provincias en un desierto demográfico.

La Rioja está incluida en este territorio vacío, al igual que las provincias enteras o partes altas de Soria, Teruel, Guadalajara, Cuenca, Valencia, Castellón, Zaragoza, Burgos y Segovia. Esta zona interregional, a la que desde el proyecto Serranía Celtibérica califican como 'la Laponia del sur' (al contar con menos de 8 habitantes por kilómetro cuadrado), constituye el entorno más despoblado de la Unión Europea. Y la sierra riojana está aún por debajo de esa raquítica densidad.

Según datos facilitados por la sección riojana de la Asociación para el Desarrollo de la Serranía Celtibérica, el índice en las zonas elevadas de la región se desploma hasta los 5,56 habitantes por kilómetro cuadrado, muy lejos de los 62,84 de la comunidad en su conjunto y a gran distancia de los 92 habitantes por kilómetro cuadrado de la media nacional.

«La escasa distancia entre núcleos favorece los flujos entre el medio rural y urbano», dice José Arnáez

Este inquietante registro se traduce en que «algo más de la mitad de los municipios de la región (en concreto, 90 de los 174) representan el 60% del territorio, pero en ellos sólo vive el 5% de la población riojana», explica Ángel de Pablo, presidente de la citada entidad. De Pablo remarca que estas cifras se basan en personas censadas, pero «la realidad del día a día es muy distinta», ya que muchos continúan empadronados en sus pequeños pueblos de origen pero residen de forma habitual en otros lugares, como por ejemplo en Logroño.

Y, pese a que los números del padrón no trasladen una imagen fidedigna, 58 municipios riojanos, una tercera parte del total, cuenta con menos de 100 habitantes y una larga lista de núcleos que hace un siglo sumaban entre 90 y 650 residentes hoy se hallan a cero (Larriba, Luezas, Montalvo de Cameros, Poyales, La Santa, Santa María de Cameros, Turruncún, Zenzano...).

Para el presidente de la sección riojana de Serranía Celtibérica, la nota definitoria de nuestra comunidad frente a otras provincias azotadas por la misma problemática es que en La Rioja se distinguen «dos zonas muy diferenciadas», el valle del Ebro donde se concentra la población y la sierra, en la que impera el vacío demográfico. «En otras provincias la despoblación está más generalizada por todo su territorio», apunta.

Por eso, insta al Gobierno de La Rioja a que, junto a las otras cuatro comunidades afectadas, reconozca a la Serranía Celtibérica como ITI (Inversión Territorial Integrada), con el fin de que puedan lograr los 1.600 millones de euros, de los que unos 300 se quedarían en la región, que la Unión Europea otorgará hasta el 2020 a zonas interregionales y escasamente pobladas para el desarrollo de servicios y programas de empleo que contribuyan a fijar habitantes.

Directriz para el futuro

A nivel autonómico, el Ejecutivo regional trabaja en la elaboración de una Agenda para la Población 2030, que recoja una política integral que contribuya a afrontar el reto demográfico y que quiere consensuar con los grupos parlamentarios. Asimismo, en la recientemente celebrada Conferencia de Presidentes, Mariano Rajoy anunció que el Ejecutivo central emprenderá una estrategia nacional frente a este desafío y al envejecimiento poblacional.

El catedrático de Geografía Física de la UR y exrector, José Arnáez, considera «difícil» revertir la tendencia a abandonar los pueblos que se ha extendido por todo el mundo de forma paralela al proceso de urbanización. En cualquier caso, apunta que para contener la pérdida de habitantes en las áreas de montaña habría que aplicarse en «la valorización del patrimonio natural, la diversificación de la actividad económica, las actuaciones sobre las comunicaciones y la formación especializada».

Arnáez señala que La Rioja dispone de dos fortalezas para abordar este reto: «la escasa distancia entre los núcleos de población, que favorece los flujos permanentes entre el medio rural y el urbano, y la existencia de cabeceras de comarca que pueden jugar un papel muy importante en la planificación territorial».

El periodista Paco Cerdá ha trazado un retrato de esa España vacía en su libro 'Los últimos', para lo que visitó las diez provincias más castigadas por la nada demográfica. En La Rioja visitó la aldea de El Collado, donde sus cuatro «quijotes» resisten sin electricidad y aislados por la nieve. De su viaje por estos eriales, extrajo la conclusión de que «si bien la Administración es la primera responsable en velar por los más débiles», muchas veces las personas que se aferran a estos núcleos «pueden revertir el sistema». «Pueden no bajar los brazos si creen en el mantenimiento de estos lugares», defiende. Para ello, exige no obstante que las instituciones les proporcionen unas condiciones mínimas para que continúen dando vida a estas pequeñas poblaciones. «El Collado desaparecerá, pero no lo matemos», insta.

En los últimos años, en la sierra riojana han surgido diferentes colectivos ciudadanos para defender este territorio y plantear medidas para frenar su progresivo despoblamiento. SOS Cameros es uno de ellos. «Surgimos porque hay un hartazgo generalizado de que llevemos años hablando de esto, pero en esta comarca se siguen cerrando casas. Las buenas palabras ya no valen, hay que pasar a la acción», apuesta Inma Sáenz, una de las impulsoras del citado grupo. Sáenz reclama incentivos fiscales para quienes quieren habitar las zonas de montaña o para quienes se plantean emprender en ellas, más servicios sanitarios y educativos, mejores comunicaciones, que se prime la contratación de personas del entorno de estos pueblos y que se ponga coto al «caciquismo» que lastra algunos núcleos... De lo contrario, vaticina que «el futuro que quedará aquí será convertirse en guarda de seguridad para vigilar los restos de estas localidades». Solicita una intervención rápida por parte de las administraciones. Si no, «nos vamos a morir así, de soledad».