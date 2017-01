De locos y 'locus amoenus'

Salí de casa con el maletero lleno de cadenas para la nieve, abrigo y mantas contra el frío, comida para no desfallecer y una idea: relatar cómo viven los habitantes de las zonas más despobladas de la Laponia española, esa región con 1.355 municipios que dobla en tamaño a Bélgica y en la que solo habitan 7,3 habitantes por kilómetro cuadrado. Eso pensaba yo: escribir un libro periodístico con las voces de la despoblación más extrema. El resultado ha sido algo distinto. Y pocas zonas como el sur de La Rioja me dieron la medida exacta de lo que estaba viendo, viviendo. No era solo un viaje a la despoblación. Era también un descenso a la soledad, al silencio, a la capacidad de lucha y resistencia, a la utopía, al anarquismo ético y el anticapitalismo sin pancarta ni camiseta. Era una aproximación a las desigualdades, al compromiso con una tierra, una cultura y una identidad sin himnos ni banderas -tal vez la identidad más peligrosa-. Era, en definitiva, una ruta para conocer a aquellos valientes que se niegan a plegarse de rodillas ante el sistema y su credo, que se atreven a seguir caminos alternativos a los trillados por la masa. Ni mejores ni peores; simplemente, otras sendas. Y todos estos sentimientos, que impregnaron la crónica de este viaje de 2.500 kilómetros por diez provincias españolas, afloraron casi de golpe al paso por las tierras verdes que circundan la aldea riojana de El Collado.

Es difícil explicar aquella sensación. Si existe algo parecido al fin del mundo, posiblemente se parezca a la cuesta asfaltada de doce kilómetros que conduce a esta aldea riojana con solo cuatro habitantes que desafían la falta de electricidad y un olvido enquistado. Si existe algo parecido a un ideal hecho carne, a la energía convertida en persona, quizá se parezca a Marcos Moya, uno de los cuatro quijotes del Collado. Fue inolvidable la tarde que pasé con él, con Auspi, con Lucía y con Vicente, mientras el sol declinaba y la oscuridad y el frío del invierno iban acechando la aldea sin electricidad.

Creo que hubo tres lecciones.

La primera, que se trataba de una vida extrema, con unas duras condiciones de aislamiento al alcance de muy pocos. Desde luego, no al alcance de quien iba de visita. La segunda, que resultaba admirable la resistencia y el tesón por resucitar esta aldea despoblada en los años setenta y enclavada en un término municipal cuyos datos demográficos son espeluznantes: en la ciudad de Logroño, con 79,5 kilómetros cuadrados, viven 151.000 personas; en Santa Engracia del Jubera, en 86 kilómetros cuadrados de bellos paisajes solo habitan 159 habitantes. Casi mil veces menos. La tercera lección salió de la boca de Marcos en la larga conversación mantenida a paso lento por todos los rincones del lugar. «A ver quién es más feliz, si el loco o el cuerdo. Y si el loco no se mete con nadie, y aquí no nos metemos con nadie, bendita sea la locura». Es un error hablar de locos sin pisar esta tierra ni oír a sus moradores. Sin ver sus ojos acuosos y su sonrisa serena cuando muestran sus avances por adecentar un lugar ya condenado por la Historia y el hombre. Pero también es un peligro caer en el idealismo extremo y acabar asociando con el plácido Edén un territorio que siempre fue sinónimo de sufrimiento, trabajo y abnegación.

Ni es un lugar para locos ni hay que estereotiparlo con las bondades de un 'locus amoenus': naturaleza, libertad, calma, bucolismo. Porque, como me advirtió el escritor Alfons Cervera a mi paso por la Serranía del interior valenciano, en estas tierras alanceadas por la despoblación hay un conflicto soterrado. Así que ni la Toscana ni Belfast.

El conflicto es silente, no porque sus víctimas no griten sino porque nadie se acerca a escuchar su menguante clamor. Nos contaron que había dos Españas: una urbana y otra rural. Nadie nos habló de que existía una tercera: la España de la ruralidad extrema, de la alta despoblación, del aislamiento, de la extinción demográfica.

Una España en la que vive el 2 % de la población. Nos amenazaron muchas veces con que España se rompía por banderas y estatutos y no nos contaron que, en realidad, ya estaba rota por este inmenso territorio olvidado cuyo destino a nadie parece importarle.

(*) Paco Cerdá, periodista y escritor, acaba de publicar el libro 'Los últimos. Voces de la Laponia española. (Pepitas de Calabaza, 2017).