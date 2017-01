La voz del interior

En una esquina del cuadrilátero, José Ignacio Ceniceros. Presidente del Gobierno, mandatario de larga carrera en el PP y fértil expediente: lo ha sido casi todo en la política regional, salvo líder principal de su partido. En el otro rincón, Cuca Gamarra, alcaldesa de Logroño, dueña también (pese a la acusada diferencia de edad) de una intensa experiencia en puestos de representación, jefa de la poderosa sección logroñesa del PP riojano. En medio, como árbitro de imposible imparciallidad, el detentor del título: Pedro Sanz, quien barre para su esquina predilecta cuanto puede y alinea por lo tanto a sus incondicionales en apoyo a la aspirante a su cargo. Un curioso paisaje que completa la errabunda figura de Carlos Cuevas, secretario general en teoría del mismo PP cuyos afiliados se han habituado a prescindir de su voz en beneficio del coordinador general, José Luis Pérez Pastor, en quien Sanz y los suyos sí tienen puestas sus complacencias. Y, en medio de tan confuso panorama, los militantes. Llamados el primer fin de semana de abril a elegir entre papá y mamá... si no media algún contratiempo. La auténtica voz del interior del partido.

Así que habla, PP. Habla.

«No me gusta ninguno de los dos: ni Ceniceros, ni Gamarra». Quien se pronuncia tan tajante es un concejal del PP del mundo rural, donde dicen que habita el alma de La Rioja. Como el resto de fuentes consultadas para este artículo, prefiere compartir sus reflexiones en privado: «Si dices que estás a favor del Gobierno, te miran mal en el partido. Y viceversa». «Entre los militantes hay un descontento muy grande», confiesa. Una opinión que juzga compartida con otros afiliados «porque nos están poniendo a todos entre la espada y la pared y así no vamos a ningún lado». ¿Solución? «Una lista única», concluye. Una alternativa que, sin embargo, juzga improbable: «Ahora mismo, no hay ninguna posibilidad de que pacten, aunque en la política las cosas cambian de la mañana a la noche». Enfadado con la división que observa en su partido y la deriva personalista que atribuye a las ambiciones de ambos contendientes, este edil del PP tiene claras un par de cosas: una, «que Sanz se tiene que ir y unos cuantos más con él: la política no puede ser un oficio». Y dos: «Yo elegiría a Alberto Bretón. Es quien garantiza la unidad».

¿Bretón? Es una idea que sobrevuela las confidencias trasladadas por otros responsables del partido, aunque también hay quienes, como el alcalde de un pequeño municipio, que se limitan a sonreír. A su juicio, común a otras personas sondeadas, la decisión que adopte el PP riojano deberá aguardar a que concluya el congreso nacional, previsto el día 10. Dentro de tres semanas, sofocadas por una dosis de marianismo (aplicada por el propio Rajoy o por algún subalterno) las pasiones altas y bajas con que acudan los candidatos riojanos a la cita de Madrid, se visualizará a quién de los dos prefieren por Génova. «Es muy pronto para decir nada», alega otro dirigente del PP rural, quien aboga por minimizar el pulso entre facciones, insólito en la tradición de su partido: «Es que esto debería ser lo normal: es natural que haya quien piense que tiene posibilidades y quiera tomar posiciones». En su opinión, debería triunfar el acuerdo entre ambas partes enfrentadas, según el mismo generalizado dictamen que emana de la militancia, «pero si sucede lo contrario, tampoco debería pasar nada». «Lo que sí me parecería grave es que luego hubiera represalias si optas por uno o por otro. Porque yo tengo buena relación tanto con Gamarra con Ceniceros», subraya, «y si tengo que apoyar a uno no significa que el otro no me guste».

Un parecer matizado por otras voces. Hay quien, por el contrario, reclama una votación interna porque estima que el partido necesita «dar la palabra a la gente». «Es urgente que podamos opinar, votar a Gamarra, Ceniceros o a otros dos más si hiciera falta», advierte este interlocutor. «Yo lo que quiero es que haya debate y que el partido se abra a la calle», agrega. ¿Con qué intención? «Necesitamos renovación, romper con el pasado», responde. De ahí que, aunque suene contradictoria, manifieste la siguiente visión del pulso entre aspirantes: «Ceniceros lleva toda la vida en el poder, pero tiene un discurso más renovado. Y Gamarra, aunque es una estupenda dirigente, tendría que ir soltando lastre si quiere que su mensaje nos suene creíble». ¿Lastre? «Me refiero a Sanz y compañía», contesta.

Así que entre papá o mamá. Entre elegir a Ceniceros o a Gamarra, otras fuentes lanzan una transaccional que pudiera contentar a todos «y que sólo se puede imponer desde Madrid», como avisa un dirigente. «Que en Génova llamen al consenso para que Ceniceros sea el líder del partido durante dos años, pero luego la candidata en las autonómicas sea Gamarra», plantea. Una hipótesis secundada por otros de sus colegas, aunque inviable si persisten las hostilidades: «Como sigan los enfrentamientos y desplantes, vamos a la ruina». Y añade esta misma voz: «Lo ideal es que se imponga la cordura y haya una lista de conciliación, porque nadie quiere ir al congreso a votar entre dos listas». «Sería un cataclismo, pero aquí nadie da su brazo a torcer», concluye, entre lamentos por el espectáculo que observa a partir del pulso de las dos facciones: «Todos dicen hablar del partido, pero luego sólo hablan de sí mismos».

Descontento, enfado, temor al cisma. El mercurial clima detectado entre las bases del PP genera un ecosistema propio donde parece vetado el consenso y las dos partes ya exigen que se pronuncien los tibios, quienes empiezan a adquirir el estatus de bultos sospechosos. De modo que tanto los fans de Ceniceros como los afines a Gamarra recogen una respuesta común de sus bases: que reine el acuerdo. Una tesis resumida en este diálogo con uno de esos dirigentes que pueden reflejar la voz de la militancia.

Si el congreso fuera mañana y usted tuviera que optar a Ceniceros o a Gamarra, ¿a quien votaría?

Espero que no me hagan votar.