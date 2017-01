Esquiando a una hora de casa

Día soleado, aunque a -2ºC en el San Lorenzo. Diecisiete pistas abiertas con los nueve remontes activos, espesores de nieve de entre 30 y 120 centímetros y 14 kilómetros esquiables. El resultado, en el primer sábado de apertura de Valdezcaray, una jornada extraordinaria que se mostraba en el buen ambiente que hubo ayer en la estación de esquí de Ezcaray. «Muy buen día de esquí en todos los sentidos», valoró Gonzalo Morrás, gerente de Valdezcaray. Hubo 3.456 visitantes, y de ellos, 2.250 eran esquiadores. La mayoría, vascos y riojanos.

Xavier Riaño, de 45 años, ayudaba a su hijo Oier (8) a equiparse en el aparcamiento. Venían desde San Sebastián, aunque disponen de un piso en Ezcaray. «Es la primera vez que venimos y teníamos ganas. Yo sé esquiar y a ver si hoy aprende Oier», explicaba el padre mientras abrochaba el abrigo del hijo. Preparándose junto a su vehículo también estaba el ciclista riojalteño Alain Santamaría, a punto de iniciar la temporada oficial con su equipo de categoría elite, el Quick Step Telco'm Gimex. «He venido a prepararme porque, con el frío que hace, lo mejor es esquiar un poco, ya que lo tenemos al lado de casa...», confesó Alain, dispuesto a practicar travesía por tercer día consecutivo, ascendiendo hasta Campos Blancos, porque «así haces mucha fuerza».

Eduardo, Víctor y Nuria, de Vitoria, se preparaban para ascender a Colocobia y Campos Blancos con sus 'snowboards'. «Somos asiduos, venimos muchas veces y ya teníamos ganas. ¡Hace tiempo que no nevaba!», exclamaron los chicos, mientras que ella confesaba: «Yo vengo a aprender, me he puesto dos veces la tabla. Por probar...». En familia estaban Guillermo, Miguel Ángel, María, Joseba y Vanesa, miembros de tres matrimonios con seis hijos, de 1 a 6 años, procedentes de Echévarri (Vizcaya). «Es la primera vez que venimos y lo hacemos por la experiencia, para que los niños vean la nieve. La gente dice que está muy bien, así que venimos a comprobarlo», declaró Guillermo, aunque sólo los niños esquiaron, con profesor.

«Valdezcaray es de las estaciones más baratas de España y no hay colas», defendía ayer un usuario

Laura Lindo y Desiré Pines son dos jóvenes de Galdácano (Vizcaya), de 18 y 19 años, y a quienes acogió un amigo de Logroño. «Venimos aquí por cercanía, y como no tenemos mucho presupuesto...», admitían al alquilar el equipo de esquí. Descansando en la terraza del bar disfrutaban del receso y del paisaje Antonio Ramos y Mikel Díaz, también de Echévarri y con 'snowboards'. «Es la primera vez que vengo y me parece todo bien, hay mucha nieve. Estoy empezando y me está encantando», repasó Mikel. «Para un día que tenemos, Valdezcaray es la estación más cercana, está a una hora y media de casa», detalló Antonio.

La mayoría de los esquiadores disfrutaron de una sola jornada en la nieve, eligiendo Valdezcaray por proximidad, pero también reconociendo que «está todo bien preparado, pensado y organizado», describió Guillermo. El Ezcaray Sport Club, con unos 200 miembros, inició ayer las clases de aprendizaje. «Teníamos todos unas ganas... ¿Verdad, niños?», preguntó José Santos, uno de los padres de los alumnos, dirigiéndose a los pequeños, quienes, brazos en alto, respondieron en coro con un sonoro «¡Sí!».

David Manchón y Fernando Beltrán pertenecen a la Escuela Deportes de Invierno Valdezcaray y valoraban que «ha tardado pero está muy bien la nieve, merece la pena subir». Ellos imparten clases desde iniciación hasta competición. «Con las nuevas tecnologías es más sencillo aprender, pero recomendamos dar clases, conocer cuatro nociones básicas», defendió Fernando, quien destacó que Valdezcaray «está a una hora de Logroño, es de las estaciones más baratas de España y no hay colas, aunque hoy (por ayer) esté llena».