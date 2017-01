EL ALTO NAJERILA: UNA JOYA PULIDA POR EL CAMBIO CLIMÁTICO

El calentamiento climático está teniendo unos efectos muy positivos en determinadas zonas vitícolas como es el caso del viñedo del Alto Najerilla. En los años setenta, la década más fría de todo el siglo XX, esta zona se caracterizaba por una insuficiente maduración, sobre todo en los años más fríos, lo que se traducía en unos vinos ligeros, de poco grado, deficiente maduración fenólica y cuya virtud más destacable era el alto nivel de acidez. Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) sobre las temperaturas en España hasta el año 2014, 1971 tuvo una temperatura media anual de 14,22º C y 1972, de 13,82 º C, frente a los 16,70 º C de 2011 y 16,71 º C de 2014. Esto supone una diferencia de 2,89 º C entre el año más fresco, que fue 1972, y el más cálido, que fue 2014. Este cambio climático tan notable ha hecho que la situación en esta zona vitícola cambie substancialmente, que se produzca una maduración más completa y que se mantengan unos niveles óptimos de acidez envidiados por otras situaciones vitícolas menos favorecidas por el cambio climático.

Por otro lado, esta zona vitícola concreta se caracteriza, muy probablemente, por la conservación y el mantenimiento de la más elevada proporción de viñedo viejo de todo el mundo y la variedad tinta, prácticamente única en estos viejos viñedos, es la garnacha. Así es: Cárdenas tiene un 15,31 % de su viñedo con más de 80 años de edad, es decir, plantado antes de 1936 y Badarán tiene un 11,46 % de su viñedo con más de esa edad. Ambos pueblos son los que presentan mayor proporción de viñedo viejo de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Si consideramos toda la DOC Rioja, aparecen otros dos pueblos de Rioja Alavesa: Leza, con un 15,25 % y Navaridas, con un 14,50%. Villabuena de Álava presenta un cercano porcentaje del 11,24 % y el resto de pueblos tiene un porcentaje claramente inferior. Así, esta alta proporción de viñedo viejo conservado en Cárdenas y Badarán junto con la variedad garnacha como, prácticamente, única variedad tinta en esos viejos viñedos y junto al calentamiento climático, hacen que esta zona vitícola del Alto Najerilla adquiera una nueva dimensión en el momento actual en la DOC Rioja, con un clima característico (temperaturas medias entre 2 y 3 º C inferiores a las de Logroño, sin falta de agua ni excesos térmicos); suelos a elegir, con todas las profundidades, texturas, estructuras, composición y fertilidad; material vegetal óptimo y característico (garnacha vieja y resistente); y una viticultura tradicional de secano, con conducción en vasos viejos, producciones inferiores a 3.000 kilos por hectárea y pequeñas parcelas sin concentración parcelaria.

Son viñedos plantados por nuestros abuelos y bisabuelos, con un enorme valor como patrimonio genético, cultural, histórico y paisajístico. Ejemplos de sostenibilidad y sin enfermedades de la madera, que producen vinos con elevado grado alcohólico, maduración fenólica completa y niveles de acidez óptimos, con pH en torno a 3,2, frescos, golosos, intensos y delicados. Ya tenemos ejemplos de grandes vinos de la zona en el mercado, como Peña El Gato (Juan Carlos Sancha), Pancrudo (Gómez Cruzado), Garnacho Viejo de la Familia Acha (Vintae), Octogenarius (Gama), Suzzane (Oxer Basteguieta... y también experimentaciones de Pedro Balda y Jesús García.

Es un pecado, y gordo, utilizar esta uva para, mezclándola con otra, elaborar un vino que se venda a 3 euros/botella; eso es lo que se ha hecho siempre y ya es hora de cambiar. Esta uva, y siendo consecuentes con las condiciones de cultivo descritas, debería pagarse a un precio mínimo de 2 euros kilo y utilizarse para vinos del más alto nivel. En esencia: ¡son unas uvas que valen mucho más de lo que cuestan¡