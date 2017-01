Retiro en Eastbourne

A Jesús Díaz Ortega ('Txus'), nacido en Zarratón hace 23 años, el aficionado de la Tercera División del fútbol riojano lo recordará por haber jugado en el Haro y y La Calzada. Ahora reside en Eastbourne (Inglaterra), donde ejerce de 'au pair'. Txus se graduó en Educación Primaria (Educación Física) por la UR y ha realizado prácticas en el colegio Sagrado Corazón de Haro. Consciente de que «es muy difícil que, justo al acabar la carrera, encuentres trabajo» y de que «actualmente el inglés tiene una gran importancia en la educación», al acabar sus estudios se planteó mejorar el idioma.

Curiosamente, al menos es el cuarto zarratonero que viaja a Eastbourne, lo que le ha ayudado con la adaptación. También admite que ha tenido «suerte» con la familia para la que trabaja «porque me están ayudando mucho». «Tienen su propia inmobiliaria, por lo que, en vez de vivir con ellos, que es lo normal, me han facilitado un piso compartido en el centro de la ciudad. Mi 'host family' se preocupa mucho por mí, con ellos he conocido diferentes ciudades, he ido al teatro, etc.», afirma Txus, que cuida de un niño de 10 años con «un pequeño problema visual».

Al margen, su objetivo es aprobar el First, «un examen de la Universidad de Cambridge que te otorga el título de 'Intermediate-upper', y después, el 'Advance'. En principio, su estancia es pasajera, para junio espera regresar. A Txus le llama la atención que allí «la gente es muy educada en las cafeterías, supermercados.». Curiosamente, la ciudad es conocida porque «mucha gente mayor, cuando se retira, viene a vivir porque el clima no es tan duro». «Otra cosa que llama la atención es que ahora, en invierno, para las 16 empieza a anochecer, a las 18 horas no hay nadie por la calle y casi todos los centros comerciales y supermercados están cerrados».

«Tuve la oportunidad de hacer un 'Skype' con mis abuelos y fue emocionante»

Además, debe conducir por la izquierda, pero no tardó en acostumbrarse. «Las comidas también cambian. Mi familia cocina prácticamente todo al horno, es difícil encontrar una panadería o carnicería», explica Txus, que se reconoce «muy apegado a mi familia» y, ahora que está lejos, «se me hizo algo duro la primera semana». No obstante, admite que «tuve la oportunidad de hacer un 'Skype' con mis abuelos y fue emocionante». También afirma que «merece la pena salir de la 'zona de confort'; aparte de inglés, estoy aprendiendo muchas cosas en el día a día».