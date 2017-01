«No hay tal recuperación; el estado de bienestar está tocado y es la realidad»

Se la empieza a conocer como la mujer que hace que la economía sea sencilla y divertida y hoy sábado, a las 19.30 horas en el Ateneo Riojano, Logroño tiene una buena oportunidad de comprobarlo. Sus vídeos sobre cláusulas suelo, paraísos fiscales, pensiones y eléctricas triunfan en la red de redes. Desenfadados, gamberros -hasta dice tacos-, humorísticos y sarcásticos, en definitiva, muy de la calle pues es precisamente a esa calle a la que se dirige. Marta Flich, economista y actriz, entre otros, aspira a hacer inteligible lo que otros se empeñan en hacer farragoso.

-Economista y actriz... ¿hay mucho de actuación en el mundo de la política y de los negocios?

-A los políticos, de hecho, se les llama actores políticos, pero yo como actriz siempre he trabajado desde la verdad y no desde la mentira, y eso es una diferencia notable.

LAS FRASES «La bipolaridad en las rentas provoca desigualdad: los ricos son más ricos y los pobres son más pobres» «Los políticos mienten, es obvio... y con humor e ironía se puede poner alguna cara colorada»

-¿Mienten mucho los políticos?

-Yo creo que sí, es obvio.

-¿Usted vendría a demostrar que para hablar y entender de economía no hace falta traje, corbata y maletín?

-Es lo que han intentado de manera tendenciosa. Los políticos, en este caso, han cogido la economía como una disciplina ininteligible para que las personas de a pie no entendamos lo que está pasando, y eso se ha asociado al uniforme del que habla. No demuestra más que su inseguridad a que las personas normales y corrientes puedan tener opinión propia.

-¿Demasiados eufemismos para no llamar a las cosas por su nombre?

-Hacen las cosas muy complejas, utilizan un argot que muchas veces ni ellos mismos conocen, y se aprenden argumentarios sin más. Son autómatas diciendo lo que el partido quiere que digan, y hablo por todos. Contra eso cabe mucho sentido del humor, sin que el sentido del humor vaya en perjuicio de la indignación y del activismo... con humor e ironía se pueden explicar las cosas y se puede poner alguna que otra cara colorada.

-Jordi Sevilla dijo en su día a José Luis Rodríguez Zapatero que lo que necesitaba saber de economía lo aprendía en «dos tardes», ¿es posible aprender de economía en dos tardes?

-Lo que se aprenden nuestros políticos son mantras, que cuanto más los repiten piensan que se hacen más verdad, y cuatro conceptos para repetir como loros, para salvar la cara en la superficie, que es en lo que están, en el cortoplacismo y en el rédito político. Dos conceptos en dos tardes se pueden aprender, pero nunca se termina de aprender economía del todo. Ahí estamos los economistas con nuestros errores, de hecho, que sólo somos capaces de explicar lo que ha pasado a posteriori. Ni siquiera somos capaces de predecir.

-Su conferencia se titula 'Economía divertida para legos', cómo explicar de forma divertida a los que peor lo están pasando la tan traída y llevada recuperación económica o que estamos saliendo de la crisis...

-No, es que no está habiendo recuperación alguna, lo que está habiendo es una bipolaridad en las rentas, las del trabajo se han trasladado a las del capital, y lo que está produciendo es mucha desigualdad: los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Afortunadamente en España tenemos un buen tejido familiar y nos han ayudado abuelos, padres... pero no estamos saliendo de la crisis pues la reforma laboral ha traído empleo cada vez más precario y peores contratos. ¿Que hay voluntad de que salgamos? Pues sí, pero esa no es la realidad.

-¿Y cuál sería esa realidad?

-La realidad es que el Estado de Bienestar está tocado y eso es innegable. ¿Qué puede esperar la gente? Pues, como se ha hecho siempre, puede intentar cambiarlo a través de las urnas, cada uno votando como quiera, no seré yo la que se lo vaya a decir.

-Sin embargo, Aula 25M Logroño, quien organiza el acto de hoy, nació vinculada como espacio sociocultural lanzado desde Podemos...

-Cuando me llamaron para la charla pedí expresamente que no se me identificara con ningún partido porque, sencillamente, no lo estoy. Ni estoy relacionada con partido alguno ni me debo a ningunas siglas... soy absolutamente independiente y ahí radica el éxito entre comillas de mi discurso, no me caso con nadie. Si tengo que decir algo malo de Podemos, lo digo y punto. Me interesa el fin de la charla, no quien la organice.