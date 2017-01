«Ha pasado una época, arranca otra. De todo se aprende»

El torero riojano Diego Urdiales ha explicado, en una entrevista a Efe tras finalizar su relación de apoderamiento con la Fusión Internacional por la Tauromaquia (FIT), que "ha pasado una etapa, arranca otra y de todas se aprende".

Urdiales (Arnedo, La Rioja, 1975) ha afirmado que el único reto que se plantea para la próxima temporada es seguir siendo "fiel" a ese toreo que ya conoce el público, porque es el toreo que le llena, le ilusiona y le hace "feliz".

La relación de Urdiales con la FIT se remonta a noviembre de 2015 y a partir de 2017 Luis Miguel Villalpando, quien también se desvincula de la FIT, ejercerá de único apoderado del torero.

El diestro arnedano ha manifestado que la del 2016 fue una temporada "muy bonita", con actuaciones en ferias muy importantes, en las que hubo faenas en las que dice se sintió "muy a gusto".

"Me quedo con las sensaciones de haber conseguido objetivos que he perseguido siempre y quiero olvidar esos momentos claves en los que no me acompañó la suerte, algo fundamental en esta profesión", ha declarado.

El de Arnedo ha asegurado que enfoca la temporada del 2017 como "un ciclo más", porque cree que "la vida se compone de etapas, ha pasado una etapa, arranca otra y de todas se aprende", ha señalado.

"Cada temporada es diferente y una cosa bonita del toreo es que todo puede cambiar en un momento, para bien o para mal", según ha reconocido.

Urdiales, que el año pasado en fechas similares a las de ahora, tenía varios contratos firmados, ha declarado no tener a día de hoy "nada fijo", aunque se están hablando "varias cosas".

El torero riojano ha explicado lo importante que puede ser su participación en plazas francesas, matizando que Francia siempre ha sido importante en su carrera ya que desde que era novillero sin caballos encontró allí "el cariño y respeto de su gente".

Ha precisado que ha hablado de algunas plazas y ya se verá cómo "se desarrollan" los acontecimientos.

Por otro lado, ha dejado claro que la relación con sus anteriores apoderados es "muy buena" y el hecho de que se hayan asociado con otra empresa para gestionar plazas como la de Logroño no tendría que suponer "ningún problema" que influyera en sus contrataciones.

Además, se ha sincerado al afirmar que tiene "confianza" en sí mismo, en sus "posibilidades" y en sus "forma de torear".

"Cada día me considero mejor torero, estoy convencido de que he seguido el camino que hay que seguir, y aunque la suerte en ocasiones no ha estado conmigo, como torero, cada día me siento más lleno", ha asegurado.

Preguntado por si se le verá de nuevo ante ganaderías como la de Victorino, ha sido contundente al afirmar que "siempre" ha querido matarlas y en la temporada pasada "hubo ofrecimientos" por su parte, pero no dependía de él.

Ante la más que posible inclusión de una corrida de Victorino en la miniferia de San José en Arnedo, en la que tampoco parece estará anunciado, Urdiales ha manifestado que este año el Ayuntamiento ha dejado la gestión de la plaza a una empresa que tenía unos intereses diferentes a contar con él.

El torero, quien mantiene intacta su cuadrilla para esta temporada, ha alabado a Luis Miguel Villalpando, una persona a la que define como un "amigo muy especial".

"Villapaldo siempre ha estado a mi lado y forma parte del importante camino que estoy recorriendo. Es una persona que me respeta muchísimo y no tengo que darle muchas explicaciones porque sabe muy bien lo que quiero", ha concluido.