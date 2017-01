Dos 'síes' por un no

A buen ritmo, sin graves inconvenientes y con los necesarios reajustes previstos. La Consejería de Salud ha recibido en el primer mes desde la entrada en vigor del Decreto 48/2016, de 25 de noviembre, de libre elección de profesional sanitario y centro en La Rioja 1.074 solicitudes en Atención Primaria, lo que representa el 0,5% de la población.

Con 330 peticiones aún pendientes de tramitación -el plazo máximo es de un mes-, Salud ha gestionado ya 744 solicitudes, de las que el 71% (530) ha recibido el visto bueno. Las restantes 214 (29%) han sido denegadas en primera instancia, principalmente porque el facultativo designado tiene ya cubierto el cupo máximo de tarjetas, un baremo que en La Rioja ronda los 1.500 pacientes por médico.

La inmensa mayoría de rechazos en primera instancia se han producido en Logroño, que, de hecho, aglutina el 95% de las solicitudes de cambio registradas, especialmente el centro de salud de Espartero, con 340 (31%); el de Cascajos, con 146 (13,5%); y el de Labradores, con 145 (13,5%).

Fuera de la capital riojana, Nájera es la zona básica de Salud que más peticiones, 23, todas ellas aceptadas.

Las razones

«Los principales problemas de denegación de solicitudes se han registrado en Logroño, que acumula la inmensa mayoría de las 214 casos rechazados en primera instancia, especialmente en los centros de salud de Espartero, Cascajos, Labradores y Siete Infantes», explica Emilio Navarro, subdirector de Información y Atención al Usuario, quien aclara que «se ha detectado que muchas de estas personas estaban interesadas en cambiarse de centro más que en un médico concreto por lo que esa inadmisión en primera instancia se va a solucionar con su adscripción a otros profesionales con cupo abierto que elijan los pacientes».

En los centros sanitarios y consultorios de las 20 zonas básicas de Salud de La Rioja prestan en la actualidad sus servicios 218 médicos de familia y 45 pediatras. Sin problemas de cupos cerrados en atención infantil, en el caso de los facultativos de cabecera hay ahora 80 que rozan o han superado ya las 1.500 tarjetas, una situación especialmente habitual en la capital riojana: el Gonzalo de Berceo tiene a sus 12 profesionales en el cupo máximo; Siete Infantes, los 13; La Guindalera, los 7; Cascajos, 9 de 11; Labradores, 3 de 8; o Espartero, 7 de 18. También ocurre, con menor incidencia, en las zonas básicas de Alberite, con 6 de 13; Arnedo, 6 de 12; Nájera (4 de 17); Santo Domingo (3 de 11); Haro (4 de 15); o Calahorra (1 de 21).

Solución caso por caso

Para dar una solución a las peticiones desestimadas Salud ha empezado a telefonear a todos los usuarios. «Hemos hablado ya con más de un centenar de ellos y vamos a ir caso por caso para ponernos al servicio del paciente y garantizarle, en la medida de lo posible, la libre elección», añade Navarro, quien no oculta que «la libre elección tiene límites y hay personas que pide cosas que no son posibles porque los propios profesionales no aceptan algunos cambios por tener el cupo lleno o una cifra suficiente que consideran que si se incrementa puede verse resentida la calidad asistencial debido a las características de sus pacientes».

«Llevamos solo un mes y como ya anticipó la consejera de Salud, María Martín, esto nos va a servir a nosotros para analizar si hay que reorganizar de otra manera algunas zonas y reforzar algunos centros con más medios humanos», resalta el subdirector de Información y Atención al Usuario, quien insiste en que «hay que esperar algo más de tiempo para ver cómo va todo que, aunque hay algunas cosas a mejorar, consideramos que lo ha hecho favorablemente porque el porcentaje de autorizadas asciende ya al 71% de todas las tramitadas».

Desde Salud se espera que el goteo de solicitudes prosiga en los próximos meses, ya que sus estimaciones cifraban el número de cambios en unos 3.000 pacientes, el 10%.

Preguntas y respuestas

¿Qué es la libre elección?

Es el derecho de los ciudadanos residentes en La Rioja a poder decidir por quién y dónde quieren ser atendidos.

¿Qué puedo elegir?

En Atención Primaria: médico de familia, pediatra y profesional de enfermería (es indivisible la unidad asistencial). En Atención Especializada: profesional y hospital. Podrá ejercerse desde que el paciente sea derivado con un problema nuevo de salud para consulta, prueba u operación.

Información disponible

Todos los datos sobre profesionales, centros, listas de espera, servicios y horarios está en www.riojasalud.es, en los centros de salud, en admisión y atención al paciente de los hospitales y en Salud Responde (941 298 333).

¿Cómo solicitar el cambio?

Cumplimentando un impreso disponible en centros de salud, oficinas de atención al usuario y sedes electrónicas del Gobierno de La Rioja y del Servicio Riojano de Salud. En Primaria se puede solicitar a través de la Carpeta del Ciudadano y del formulario en la web www.riojasalud.es. En Especializada, en el servicio de admisión del centro de salud o en el 941 298 333 (Salud Responde).

¿Cuáles son los límites?

En Atención Primaria, el cambio exigirá una permanencia mínima de seis meses. No se asignarán nuevos pacientes a profesionales con el cupo completo salvo aceptación expresa. Los cambios a otra zona básica de salud o municipio deberán ser autorizados por el profesional y por la dirección de atención Primaria.

Las causas del rechazo

Causas clínicas derivadas del historial del paciente; abstención justificada del profesional; inadecuado grado de especialización de los facultativos pertenecientes a cada servicio hospitalario y de los medios de que disponga...