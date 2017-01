Los estudiantes miran hacia la universidad

El Salón de Orientación Universitaria Unitour 2017 mostró ayer en Riojafórum buena parte de la oferta de estudios universitarios que existe en España, sobre todo en el norte del país. Universidades como la Carlos III, Nebrija, Camilo José Cela y Complutense de Madrid; la Autónoma de Barcelona; San Jorge de Zaragoza; Burgos; Santander; Deusto en Bilbao; Navarra en Pamplona y Lleida, así como la Universidad de La Rioja fueron algunos de los centros de estudios que ocuparon los veintidós estands de Unitour, que primero abrió sólo para el Bachillerato Santa María de Logroño, el más multitudinario, con 150 alumnos en el último curso antes de la universidad.

Desde Calahorra también acudió un grupo de 60 alumnos de las Teresianas. Cristina Vega y Marta García son dos de sus profesoras y explicaban que acudían a Unitour «a ver qué ofrecen las universidades, aunque en nuestro centro también las recibimos». A los estudiantes les interesa la nota de acceso y las titulaciones que se imparten. «También quieren saber qué asignaturas son las que les pueden hacer subir la nota», explicó Marta, mientras que su compañera Cristina expuso que sus alumnos «van tomando conciencia de lo que quieren, aunque hay de todo, los que lo tienen seguro lo han decidido en 1º de Bachillerato, pero más de la mitad duda hasta el final porque dependen mucho de la nota».

Una opinión generalizada ayer era la falta de oferta pública en Unitour. «Vienen pocas universidades públicas, supongo que, como somos poca población, La Rioja no les interesa, porque este mismo evento, en otras ciudades, cuenta con muchas más universidades públicas que aquí», aseguró Marta García. La pública Universidad de La Rioja, por supuesto, sí estuvo presente. Su espacio lo atendía Julia Medrano, de la Oficina del Estudiante de la UR: «Para muchos, la cercanía es lo más importante. Los grados de Enfermería y las ingenierías son lo que más les interesa. Es una universidad pequeña, con servicios muy accesibles. Y, como es pública, sus precios son muy asequibles».

LAS FRASES Marta García Profesora de Teresianas (Calahorra) «Vienen pocas públicas, supongo que, como somos poca población, La Rioja no les interesa» Ana Corzana Bachillerato Santa María «Los tutores de nuestro Bachillerato están haciendo una gran labor para ayudarnos a decidir» Julia Medrano Oficina del Estudiante de la Universidad de La Rioja «Para muchos, la cercanía es lo más importante. Enfermería y las ingenierías son lo que más les interesa» Cristina Basurto Bachillerato Santa María «Quiero estudiar GADE aquí, pero me han gustado otras universidades y me han 'confundido'»

Estudiantes y decisiones

Ana Corzana, de 17 años, es estudiante del Bachillerato Santa María y duda entre Publicidad, Marketing, Periodismo... «Los tutores de nuestro Bachillerato están haciendo una gran labor para ayudarnos a decidir», subrayó con su tutor, Eduardo Díez, al lado. «Las universidades privadas no me interesan mucho, pero la CESINE de Santander me ha gustado», confesó Ana. Su compañera, Cristina Basurto (18), también de la rama de Ciencias Sociales, lo tenía (casi) claro: «Quiero estudiar GADE aquí, en la Universidad de La Rioja, pero me han gustado otras universidades y me han 'confundido' porque ahora me podría interesar hacer GADE y Publicidad en Valladolid».

Del cercano IES Comercio también acudieron muchos alumnos. Carlos Sanz, Eric Bermejo y Adrián Calleja tienen 17 años, estudian el Bachillerato de Ciencias y se interesaron por los grados de Matemáticas y las ingenierías de la UR. De la rama de Ciencias Sociales son sus compañeros de instituto Miguel Pajares, Manuel Cerrada y Alberto Pascual (17), decididos, respectivamente, por Derecho y Administración de Empresas, Criminología e INEF.