El espectáculo del frío

Logroño/Villoslada. Las calles desiertas y las chimeneas humeantes eran la única estampa visible este miércoles en los pueblos de la sierra riojana, sometidos, como el resto de la región, a los rigores del frente de frío seco procedente del continente que desplomó las temperaturas hasta mínimas cercanas a los 11 grados bajo cero.

El récord negativo se lo apuntó en esta jornada Valdezcaray, donde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) registró una mínima de -12,8 grados y una máxima de -7. Similares lecturas ofrecieron la mayoría de las estaciones del Gobierno de La Rioja: -10,6 en Moncalvillo, -10,3 en Urbaña, -9,2 en Villoslada, -8,6 en Santa Marina, -7,2 en Arnedillo... Un día gélido en el que el viento del norte y del noroeste hizo buenos los peores pronósticos, que anunciaban sensaciones térmicas heladoras de hasta -30 grados en Pico Urbión, -20 en Valdezcaray y -19 en localidades como Villanueva de Cameros, Lumbreras o la propia Villoslada, cuyos alrededores visitó el miércoles Diario LA RIOJA.

A esquiar Valdezcaray abre 16 pistas La estación de esquí de Valdezcaray explica en un comunicado que finalmente abrirá este viernes sus puertas para la práctica del esquí con 16 pistas en funcionamiento (6 verdes; 6 azules y 4 rojas) y más de 12 kilómetros esquiables. La previsión para este fin de semana es que permanezcan abiertos 6 remontes, 6 telesillas y 3 telesquíes y que la estación cuente con unos espesores de entre 30 y 120 centímetros de nieve con calidad polvo. Las temperaturas registrarán mínimas de -11º y máximas de -6º. La estación riojana inició la temporada el pasado 2 de diciembre, si bien hasta ahora las condiciones meteorológicas no habían permitido hacerlo para la práctica del esquí.

«Ha sido una noche muy fría, casi 11 grados bajo cero, y la mañana está siendo igual, así que la única forma de pasarlo es guardándole la vuelta al día con la lumbre en casa y como mucho al bar a tomar un café. La gente ha ido a por el pan a las nueve y media y luego se ha metido en casa, que es lo que voy a hacer yo ahora para volver a cargar la cocina económica con madera de roble y haya», explicaba Vicente García, de 71 años, a las puertas del bar-restaurante Corona de Villoslada.

Armas contra el frío

En el municipio, aunque las calles estaban limpias al haber desaparecido el hielo y la nieve caída en los días anteriores, los habitantes, en su mayoría gente mayor, prefirieron no salir de casa salvo fuerza mayor, como explicaba Ana Rosa Gil, dueña de la tienda-carniceria-estanco Cameros: «Ha sido una noche muy fría, luego ha salido el sol y nos ha engañado un poco porque enseguida el aire no ha dejado subir la temperatura. Hoy no he tenido mucho trabajo porque no ha venido casi nadie. La gente mayor con este frío no quiere salir y hoy, el que necesitaba algo, nos ha llamado por teléfono para que se lo llevásemos hasta casa».

frío en la sierra momentos La nieve rodea la ermita de Lomos de Orio, en Villoslada. Abajo, los chuzos de hielo jalonaban ayer el camino de Villoslada a Puente Ra. A su lado, el perrito que fue rescatado en Rincón de Soto. / Justo Rodríguez/Díaz Uriel

A unos pocos kilómetros de Villoslada lucían igual de desiertos pero con la belleza de una postal invernal Puente Ra y sus cascadas, un paseo plagado de carámbanos y cubierto de un manto blanco, que en las zonas donde había sido barrido por el viento aparecía enmoquetado por peligrosas láminas de hojas secas prensadas y congeladas o por charcos helados de varios centímetros de espesor.

La misma blancura hacía resaltar aún más la belleza de la ermita de Lomos de Orio, de cuyas chimeneas brotaba una grisácea columna de humo. En el interior de sus muros de 1,10 metros de diámetro disfrutaban del calor del hogar Roberto Pajares, el santero de la ermita, y su mujer, Araceli Pascual, acompañados por sus mascotas, dos perros y un gato bien avenidos. «A las nueve de la mañana había 10 bajo cero y ahora, que son ya las dos y media, tendremos todavía -5 grados. Es un día muy frío, sí. De todas formas, aquí hemos tenido hasta 15 y 17 bajo cero y yo conocí un año de -22 grados. Con la caldera de leña y la cocina económica no lo llevas tan mal como parece y encima, ahora, con la quitanieves tenemos enseguida la carretera limpia», recuerda Roberto, a punto de cumplir 30 años como santero, mientras apura un buen vaso de un caldo caliente que comparte con los visitantes.

Las mismas armas -lumbre, ropa de abrigo y bebidas calientes- serán necesarias todavía en los próximos días. Aunque la AEMET anunciaba para este jueves un ascenso en las máximas, con temperaturas de entre 3 y 5 grados en Logroño, Calahorra y Haro, mantenía las alerta naranja en la Ibérica por mínimas de hasta -10 grados y la amarilla en la Ribera del Ebro por registros de 4 bajo cero.

Viernes entre los -4 y los 8

AEMET anuncia para este viernes que las fuertes precipitaciones, en general en forma de nieve, continuarán este viernes en la Comunidad Valenciana y en Baleares, a las que está castigando en especial el temporal esta semana.

En La Rioja, sin embargo, un dato indica que el frío no golpeará de forma tan extrema. Se trata del viento, será variable, flojos en general, de componente este e incluso podemos hablar de calma. En la Ibérica, sí serán fuertes.

Nevará también en nuestra región, la cota se ha situado en los 600 o 900 metros y las temperaturas mínimas seguirán sin cambios, entre los -4 y los -2 grados. Las máximas siguen en ascenso, entre los 4 y los 8 grados.

En Haro se moverán los termómetros entre los -4 y los 8 grados, en Calahorra, entre los -2 y los 8, y en Logroño, entre los -3 y los 8 también.

Las heladas no dejan a la comunidad, serán generalizadas, con más intensidad se dejarán sentir en la Ibérica.

Las temperaturas mínimas han sido lo que han provocado que los avisos de nivel amarillo hayan sido ampliados a este viernes.

En la Ribera del Ebro, la hora oficial de comienzo por bajas temperaturas (-4) son las doce de la noche y termina a las 9 de la mañana de este viernes. La probabilidad que marca AEMET es de entre el 40 por ciento y el 70.

Respecto a la Ibérica Riojana (-8 grados), también se activa desde las doce de la noche y no termina esta alerta amarilla hasta las 12 de la mañana, con la misma probabilidad de que se produzca este fenómeno.