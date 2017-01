La Audiencia Provincial se estrena en el Palacio de Justicia con un acuerdo en un juicio de drogas

Al fondo del edificio 'verde' del Palacio de Justicia -hermano clónico de los bloques rojo, blanco y amarillo con los que forma una particular roblanvera judicial- una doble puerta metálica separa el ayer confortable pasillo en donde se celebraban las vistas de los Juzgados de lo Social de la nueva sala de Audiencia Provincial de La Rioja. Al otro lado de esa doble barrera, con un ambiente tirando a fresco, aún eran patentes las labores de una mudanza que ayer completó el primero de los juzgados de lo Contencioso y que se prolongarán hasta el próximo mes de febrero.

Allí, en un banco, esperaba el primer inquilino -involuntario honor- del banquillo de los acusados, J.S.O., sorprendido en mayo del 2015 en Rincón de Soto con 47 gramos de anfetaminas y dos papelinas de speed. Dentro de la sala, su abogada, Elisabeth Cruz Martínez, ultimaba los detalles de un acuerdo con la Fiscalía para convertir la inicial petición de 7 años de cárcel en una condena pactada de 3 años y 6 meses y su suspensión vinculada al seguimiento de un tratamiento de desintoxicación.

En ese frío escenario, el debut de la Audiencia Provincial en su nueva sede fue especialmente multitudinario. Quizá desde el proceso contra el clan de los Altimasveres -con 16 imputados- la Audiencia no completaba el cartel de completo. Fue gracias a un nutrido grupo de alumnos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Rioja que hizo pequeña la ya de por sí compacta sala de vistas.

LA FRASE Elisabeth Cruz Abogada «Las primeras impresiones de la nueva sede judicial son bastante buenas»

Con ese público, la sesión fue esencialmente didáctica. Alfonso Santisteban, acompañado por los magistrados Carmen Araujo y Fernando Solsona y por la letrada de la Administración Esther Mora, fue detallando a los universitarios los diferentes pasos del juicio de conformidad y apuntando la base legal de cada uno de ellos ante la mirada del Fiscal Superior de La Rioja, Enrique Stern.

Fue, como en todas las conformidades, una vista bastante breve en la que, a diferencia de otras previas y dada la presencia de estudiantes, el Tribunal, la abogada de la defensa y el Ministerio Fiscal se sometieron al interrogatorio de los alumnos. No hubo preguntas. O pudo la vergüenza, o las explicaciones de Santisteban fueron muy clarificadoras.

No sólo debutó la Audiencia, también lo hizo en el nuevo Palacio la letrada calagurritana Elisabeth Cruz. Y sus primeras impresiones fueron «bastante buenas»... salvo por el tema del aparcamiento. «Aparcar en la calle es casi imposible y en el parking, por poco más de una hora me han cobrado más de tres euros». Más allá de esa queja, Cruz apuntaba que ganarán en comodidad. «Dispondremos de una tarjeta para acceder, habrá salas para los letrados que antes no había, casilleros bajo llave en donde poder dejar nuestras pertenencias y, sobre todo, estará todo concentrado».

Eso sí, perderse es bastante fácil. Por ejemplo el Tribunal quiso visitar ayer al Juzgado de Guardia. Fue en vano. Será cuestión de tiempo.