El sector privado destruyó empleo a un ritmo tres veces superior al público durante la crisis

logroño. El impacto de la crisis económica sobre el empleo en La Rioja fue más intenso en las empresas privadas que en las administraciones públicas. Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al tercer trimestre del 2016 (los últimos publicados), las actividades privadas cuentan con un total de 85.300 asalariados en la comunidad, 13.000 menos que en el primer trimestre del 2008, lo que supone un desplome del 13,2%. La cifra de trabajadores sujetos a nómina por el sector público también retrocedió en ese periodo pasando de 20.100 a 19.200 asalariados. En términos porcentuales, sin embargo, se trata de un descenso del 4,5%, es decir, 2,9 veces inferior al registrado por las empresas.

Pero, ¿todo el sector público ha registrado un descenso del número de trabajadores? No, según el 'Boletín Estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas' que la Secretaría de Estado de Función Pública, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administración Pública,edita desde el primer semestre del 2009. Esta publicación confirma que el ajuste de empleo se registró en los ayuntamientos y en la Administración General del Estado en La Rioja. Por contra, el número de empleados públicos creció en la Comunidad autónoma y en la Universidad de La Rioja.

En concreto, el personal de los consistorios de la región bajó de 2.560 a 2.239 empleados entre julio del 2009 y el mismo mes del 2016, lo que supone una caída del 12,5%. Por sexos, el retroceso fue mayor entre los hombres (13,7%) que entre las mujeres (10,8%).

Frente al ajuste estatal y municipal, la plantilla autonómica sube el 4,2%



Hay 252 efectivos menos en sanidad y 332 más en docencia no universitaria

En cuanto a la Administración General del Estado, el boletín constata un descenso del 16% en el número de empleados públicos al bajar de 3.609 a 3.028 trabajadores. Justicia, tras el traspaso competencial en enero del 2011, se queda en la actualidad con 90 trabajadores, los entes públicos con 78, las Fuerzas Armadas con 291 (doce más) y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ven reducida su cifra de efectivos en 23 personas hasta situarse en 1.454 trabajadores.

Por el contrario, la Comunidad autónoma registró durante el periodo de crisis un aumento de empleados públicos del 4,2% y alcanza los 10.469 trabajadores, 426 más que en julio del 2009. Como se puede observar en el cuadro superior, el grueso de este incremento se anotó en Justicia, área que pasó de no tener ningún empleado adscrito en el 2009 (aún no se había transferido) a 331 al cierre del primer semestre del año pasado. Las instituciones sanitarias perdieron 252 empleados, en tanto que el número de funcionarios creció en las consejerías y organismos autónomos (15) y en la docencia no universitaria (332 nuevos efectivos).

Por último, la Universidad de La Rioja pasó de contar con 265 empleados públicos a 670, lo que supone un incremento del 152,8%. De ellos, 351 son mujeres (incremento del 228%)y 319, hombres (el 101,9% más que siete años atrás).