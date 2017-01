Rajoy asume una estrategia nacional frente al reto demográfico

El Gobierno central se implicará con el conjunto de las comunidades autónomas en una de las políticas que ha abanderado el Ejecutivo de Ceniceros como es la denominada 'Agenda de la Población'. Será, como explicó Mariano Rajoy, a la conclusión del cónclave celebrado ayer en las instalaciones del Senado, a través de una estrategia nacional frente al reto demográfico para hacer frente al envejecimiento. El presidente riojano aplaudió el compromiso del jefe del Ejecutivo y el carácter trasversal de las actuaciones en que se concrete este propósito donde, dijo, la comunidad ya ha venido trabajando y está dispuesta en clave local a sumar a otros actores como la Federación Riojana de Municipios sobre un puñado de parámetros: medidas de apoyo a la familia y los jóvenes, acciones de integración para la población inmigrante o dinamización del mundo rural.

Afrontar coordinadamente el desafío del incremento del colectivo de personas mayores fue uno de los doce puntos consensuados por los participantes en el foro. Una relación de «acuerdos ejecutivos», los calificó Ceniceros a la salida del encuentro, por contar con plazos y un guión estricto que se concretará en un seguimiento semestral para que nada quede en papel mojado. Tampoco el modelo de financiación autonómica que se aspira a renovar y que en un mes contará con un comité de expertos en representación de todos los implicados para avanzar en una estructura que debería ser operativa a lo largo del 2017. El presidente riojano aludió aquí a la ausencia en la cita, además de su homólogo catalán, del lehendakari Iñigo Urkullu por cuanto el País Vasco constituye una pieza clave a nivel general -«si no hay acuerdo entre todos, no habrá nuevo sistema», dejó dicho Rajoy- y respecto a La Rioja en particular por su vecindad y unas relacionadas jalonadas por conflictos como el que precisamente se focalizó en la atención sanitaria especializada de usuarios del sur del Álava. «Quizás no han sabido medir el alcance de esta Conferencia», opinó Ceniceros en la confianza de que los mandatarios ausentes se incorporen por su propio interés en breve al grupo de expertos . Sumarse, dijo, a la «voluntad de acuerdo» que ha cundido en el Senado y que debería extenderse a la planificación global de las infraestucturas de comunicación. «Para venir a Madrid yo no tengo una autovía como el resto de comunidades, a excepción de Navarra», ejemplificó destacando el peso de otros acuerdos como implementar una tarjeta social, reforzar la ayuda a refugiados o madurar un pacto por la Educación.