«La calle es muy dura, por el frío y... el rechazo social»

Un colchón blando, ropa de abrigo y mucho calor humano. El temporal que ha comenzado a desplomar las temperaturas llena estos días las 89 plazas habilitadas por el Ayuntamiento de Logroño en el Centro Municipal de Acogida, el Proyecto Alasca y el albergue cedido por Cáritas en La Estrella.

La tristeza y el agarrotamiento del día tras vagar mañana y tarde a la intemperie se muda cada noche en sonrisas, ilusión y complicidad cuando los usuarios ingresan a las 21 horas en el centro de Cáritas, en el que durante los tres meses de la campaña de la ola de frío los voluntarios de la entidad vuelven a poner en marcha la iniciativa '¿Compartimos un café?', una edición que este año cuenta con el apoyo de más de 25 jóvenes divididos en grupos de 3 o 4 personas.

«El cafecito o el caldo caliente con los voluntarios y esa hora y media que pasas jugando o hablando con ellos es el mejor momento del día porque recibes un trato humano de gente que viene a apoyarte en vez de a mirarte mal», explica Dani, un valenciano de 43 años afincado desde hace unos meses en La Rioja, nada más llegar al albergue para pasar una noche más a resguardo.

«La calle es muy dura y más con estas temperaturas. Lo peor es el frío, pero también el rechazo social, la desconfianza que notas en las miradas de algunas personas, pero bueno, es lo que hay y prefiero quedarme con lo bueno», resume este enamorado del campo riojano al que la crisis echó de su tierra. «Yo tenía trabajo, estuve de repartidor, en labores de cadena en alguna empresa, como almacenista... Pero al final, la situación económica me mandó al paro y solo me quedó la salida de convertirme en temporero agrícola. Allí en Valencia la campaña de la naranja dura poco más de un mes y aquí en La Rioja tienes más posibilidades», resume. Dani trabajó dos meses en la vendimia y ha firmado ya un contrato para podar y escardar. «Desde que acabó la vendimia no he podido trabajar en nada y tuve que dejar la habitación y recurrir a las ayudas sociales, así que duermo en el albergue y como y ceno en la Cocina Económica», recita, deseoso de volver a los viñedos para acabar con su peregrinaje actual: «Algún día me he ido a la biblioteca a leer un par de horas para entrar en calor porque me da apuro estar mucho tiempo en un bar con un café. Al final no te queda otra que la calle, tratas de abrigarte bien, pasear, ir al parque, buscar zonas protegidas... Son muchas horas a la intemperie», se lamenta, mientras Valentín, uno de los habituales del albergue de La Estrella moja una galleta en su café acompañado por Lidia Ibáñez y Mireia Roca, dos voluntarias que se estrenan este año. «Venimos una noche a la semana y mientras toman un café o un caldo jugamos con ellos al dominó o al parchís o vemos la tele o simplemente hablamos. Ellos lo agradecen muchísimo y compensa la pereza que te puede dar salir algunos días con este frío», resumen. Junto a ellas, otra compañera, Nerea Silva, una de las veteranas de la iniciativa. «Este es mi cuarto año aquí y me he dado cuenta de que son más ellos los que nos ayudan a nosotros que al revés; te ayudan a pararte, a darte cuenta de que no tienes que vivir en un ciclo continuo de estudios, trabajo y casa porque si miras un poco más allá hay gente que tiene necesidades y que lo mínimo que puedas darles te lo agradecen diez veces más de lo que realmente les has dado, que al final no es más que un café y un poco de compañía y conversación».

A su lado asiente Joaquín Yangüela, responsable de Integración Social de Cáritas y, además, uno de los voluntarios que cada mañana preparan el desayuno. «Hay muchas personas sin hogar que incluso en los periodos de más frío se niegan a acudir a los albergues y no puedes hacer nada más allá que invitarles, una labor que desarrollan los educadores municipales y también los agentes de la Policía Local», remacha.