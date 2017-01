Ceniceros busca mejorar la financiación riojana en la Conferencia de Presidentes

La reunión de presidentes autonómicos que se celebra esta mañana en Madrid poco se parece (a priori) a las citas precedentes. Así como en otras conferencias han primado intereses más estéticos que pragmáticos no exentos de polémicas y filtraciones como las que pusieron a Pedro Sanz en el punto de mira en el 2007, el encuentro de hoy viene marcado por el acercamiento de posturas en las negociaciones preliminares y el alcance del principal punto del orden del día: la reforma del sistema de financiación autonómico. Los jefes de los Ejecutivos regionales no saldrán de la reunión con un modelo cerrado, pero lo que acuerden con el Gobierno central asentará el andamio sobre el que se construirá un sistema para sufragar los servicios básicos en el cual cada territorio persigue no quedarse atrás. Tampoco La Rioja que, como ha avanzado José Ignacio Ceniceros, peleará por que el esquema que actualice el diseñado en el 2009 no sólo no merme la posición que mantiene la comunidad, sino que la mejore sustancialmente.

CLAVES DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN 1-El actual modelo se rige por un patrón de coste por habitante ajustado, según el cual y aplicados los mecanismos de corrección, La Rioja es la séptima en ingresos tributarios pero la segunda mejor financiada. 2-Según el sistema, acordado en el 2009 y que debía haberse revisado en el 2013, La Rioja recibe 2.279 euros por habitante, cuando la media nacional es 2.067. 3-La Rioja aboga por que el nuevo sistema se rija por el coste fijo de servicios y no el de población, que beneficia a las comunidades más populosas. 4-La posición riojana busca atender sus singularidades: tamaño del territorio, dispersión poblacional y envejecimiento.

El debate enfrenta dos afanes. Por un lado, el de los territorios más poblados e interesados en que sea el censo el criterio preponderante. Por otro, el las regiones más reducidas y fragmentadas donde, por ejemplo, asistir sanitariamente a los vecinos en pueblos dispersos es más costoso que en municipios de grandes dimensiones.

El actual modelo ya prevé a priori compensar ese desfase a través de variables correctivas como el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales (FGSP) y otros más subjetivos como el de competitividad y convergencia. Con esas claves, la relación entre la parte de los impuestos compartidos que recauda el Estado y lo que reparte entre las comunidades para que puedan cubrir la atención de sus ciudadanos es benévola para los intereses riojanos. Al menos, sobre el papel. De acuerdo con el estudio elaborado por el Consejo General de Economistas, la comunidad recibía en el 2013 un total de 2.279 euros, sólo por debajo de Cantabria, donde la ratio es de 2.442 cuando una es la séptima y la otra la cuarta en ingresos tributarios. Por encima, en cualquier caso, de la media nacional fijada en 2.067.

«Es una oportunidad para que La Rioja deje oír su voz y se establezca una cooperación entre iguales»

La pretensión de Ceniceros no es ya mantener esa posición para disfrutar de unos recursos vitales para el funcionamiento del día a día, sino superar sustancialmente ese nivel haciendo valer sus singularidades a través de un sistema de coste fijo de los servicios. Principalmente, el pequeño tamaño de La Rioja, su dispersión en 174 municipios y una población altamente envejecida que requiere cada vez más necesidades. Un puñado de factores imbricados en la 'Agenda de la Población' que trata de atender el desafío demográfico. Y todo ello, sumado a la pretensión de que los acuerdos a dos bandas que han proliferado entre Madrid y ciertas comunidades por inclinaciones políticas dejen paso a pactos multilaterales.

La Ley de la Dependencia, cooperación en la protección civil, unidad de mercado o movilidad administrativa completan la agenda de la reunión que arranca esta mañana con el encuentro con el Rey y la confianza de Ceniceros de que el foro sea «útil y provechoso». «Es una oportunidad para que La Rioja deje oír su voz y se establezca una cooperación entre iguales», resume.