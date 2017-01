No fue una dimisión: la dirección nacional de Ciudadanos se 'cargó' a Federico Pérez Oteiza, el coordinador regional de la formación naranja que en abril de 2016 dimitió tras conocerse que tenía sociedades en Panamá.

Así se desprende de unas grabaciones que ha publicado eldiario.es. Se trata de la grabación de una tensa sesión de la Junta Directiva regional celebrada en aquellos días, en la que la delegada de C's en La Rioja, María Luisa Alonso, da cuenta del proceso por el cual Pérez Oteiza iba a dejar de ser coordinador regional.

En las grabaciones, Alonso da cuenta de la "bronca" que, según ella, se había ganado en la dirección nacional por haberse mostrado públicamente (en redes sociales) en contra de la supuesta dimisión de Pérez Oteiza. "Me he comido una bronca, pero bronca, de gritos y de qué cojones vas, por poner en el Facebook y en el grupo de WhatsApp del comité territorial que no estaba de acuerdo con la decisión".

Alonso da cuenta también de que en Madrid se había prohibido que el tema se tratase con los afiliados en una asamblea. Porque, según Alonso, si algún afiliado contaba después a los medios que en realidad se trataba de una imposición de la dirección nacional, las consecuencias iban a ser peores para la formación. Así le exhorta Alonso a Pérez Oteiza a ocultar los motivos de su decisión: "Tú en petit comité o aquí en la Junta puedes ser sincero, pero la dirección, lo que hay que mantener, y todos, y ahí tenemos que ser todos cautos, es que respetamos su decisión, pero es su decisión, que le honra. Y ser cautos ya no por el partido, sino por él. Porque si se filtra... Que ya los periodistas lo sospechan o lo tienen casi cierto pero como no hay constancia... Pero como salga un afiliado de la asamblea diciéndolo, la hemos liado, pollito, y le hemos jodido a él», se la escucha decir.

Alonso cuenta una conversación con Oriol Burgés, el número dos de la secretaría de organización nacional de C's, en la que éste le afirmaba incluso que convocar una asamblea se entendería como que se llamaba a los afiliados para oponerse a una decisión de la dirección nacional, lo cual podría traer una sanción disciplinaria.

La decisión no fue bien acogida por algunos miembros de la directiva. Esa misma Junta fue disuelta por orden de la directiva nacional de unas semanas más tarde, y de hecho uno de los miembros que, según eldiario.es, se quejó de la decisión en el caso Pérez Oteiza (Enrique Echazarra) acabó siendo expulsado del partido, algo que llevó a los tribunales.