Dos de cada tres periodistas parados en La Rioja son mujeres

La Rioja es la única comunidad española en la que ha aumentado el paro registrado en el sector periodístico en el último año, con 44 desempleados inscritos en las oficinas del INEM, lo que supone un incremento del 4,8 por ciento, frente al descenso del 9,1 por ciento registrado a nivel nacional.

El jefe de publicaciones de la Asociación de la Prensa de Madrid, David Corral, ha presentado hoy en una rueda de prensa en Logroño el estudio realizado por esta entidad sobre la situación de la profesión, acompañado por el presidente de la Asociación de la Prensa de La Rioja (APR) y decano del Colegio de Periodistas riojano, Javier Alonso.

Según los datos de Alonso, dos de cada tres periodistas en paro en La Rioja son mujeres, mientras que la cifra de 44 parados (17 hombres y 27 mujeres) se eleva a 53 (21 varones y 32 féminas) si se tiene en cuenta la estadística de demandantes de empleo.

De los 328 asociados a la APR, hay un índice de desempleo del 22 %, con 73 desempleados, ha detallado, por lo que esta es la principal preocupación de esta entidad, ya que es una cifra muy superior a la media del paro regional.

Ha precisado que el paro entre los asociados ha bajado en el último año ha descendido de 80 a 73, pero ha vaticinado que esta tendencia va a revertir, tras el cierre de la edición Rioja del periódico El Correo el pasado 31 de diciembre.

Alonso ha recalcado que los medios de comunicación convencionales son "nulos generadores de empleo", ni siquiera realizan la reposición de los puestos, por lo que un periodista desempleado solo puede optar al autoempleo como salida profesional.

Del total de asociados a la APR, el 11,76 % de los periodistas en activo son autónomos, una cifra que se mantiene estable en relación a 2015.

En relación al estudio realizado por la Asociación de la Prensa de Madrid, respondieron a la encuesta un total de 1.833 periodistas (970 hombres y 863 mujeres), de los que el 26,8 % son autónomos.

Corral ha precisado que en 2016 se ha registrado un descenso significativo del 9,1 % en el número periodistas registrados como parados, con un total de 7.890, de los que 5.029 son mujeres y 2.861 hombres.

Sin embargo, ha recalcado este dato de parados "no es un número real" y es superior, porque no todos buscan trabajo a través de las oficinas de desempleo, muchos no están registrados y tampoco se contabiliza a los más jóvenes que no han tenido nunca un trabajo.

En cuanto a los salarios, el informe revela que el porcentaje de autónomos que recibe retribuciones inferiores a mil euros mensuales es cuatro veces mayor que el de los contratados por medios de comunicación.

El 75,1 % de los autónomos lo es "forzado por las circunstancias", casi un punto más que el porcentaje registrado en la encuesta realizada en 2015 por la APM.

En relación al principal problema de la profesión, el 52 % de los encuestados citó el aumento del paro y la precariedad laboral que provoca, el 16 % la mala retribución económica, el 12 % la falta de independencia política o económica de los medios en los que se trabaja y casi un 7 % la falta de rigor o neutralidad.

Sobre las presiones, solo 21 % de los periodistas -tanto autónomos como contratados- han declarado que nunca han sido presionados para realizar una información, una cifra que ha descendido en cuatro puntos en relación a 2011.

La encuesta también recoge datos como una nota de 5,7 sobre 10 en la confianza de los ciudadanos en la información y de 4,3 en la independencia de los periodistas.

Entre las causas de la imagen negativa de los informadores en la sociedad, los encuestados han citado el amarillismo o sensacionalismo para hacer un espectáculo de la profesión y la falta de rigor y calidad a la hora de contrastar la información.

La televisión es el principal medio (79,3 %) que genera la imagen negativa de la profesión, según los periodistas que han participado en este estudio.

Durante 2015, se graduaron o licenciaron un total de 3.478 periodistas, un 12 % menos que el año anterior, y del total, el 64 % eran mujeres.

El 82 % de los encuestados ha subrayado que los estudios universitarios reglados no se adaptan a las necesidades del trabajo periodístico, por lo que los periodistas tienen que hacer un reciclaje posterior por el "imparable proceso de digitalización", ha explicado Corral.

Así, el 85 % de los encuestados declaró que después de acabar sus estudios ha hecho cursos de especialización.