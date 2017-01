Las bodas católicas caen a mínimos históricos y 8 de cada 10 uniones son únicamente civiles

En realidad todas las bodas son religiosas, no nos toméis el pelo...la diferencia es que en las católicas te casa un cura que cree en el Dios de la Biblia y en las mal llamas "no religiosas" o civiles te casa un tío ferviente seguidor del Dios Estado y la religión socialista...anda que no hay que tener fe....

Hay mucho de razón en todo lo que decís tanto unos como otros. La mayoría de los que no se casan por la iglesia, es porque quisieran una boda de ensueño, y hoy por hoy pues como que no. Dejan pasar el tiempo, nacen los bb, y ya como que para tanta fiesta pues como que no. Otros simplemente por que se creen mas progres diciendo que pasan de todo eso.... A mi, la verdad me da igual como lo hagan y si lo hacen. Pero es muy triste que te unas a una persona a la que crees lo mejor del mundo mundial., un día cambien las cosas, o esa persona deje de existir. y de repente toda tu vida se puede ir por el retrete. aun teniendo hijos.

Y luego ya hablamos de las comuniones. Si no te has casado si no procesas tu fe en tu casa y tu familia, creo que ni la iglesia debería de permitir celebrarlas. Cuando sean mayores que hagan lo que quieran, pero hacer que un niño haga la comunión tan solo por que si, me parece ser poco coherente con las ideas con las que tan alegremente presumen sus padres