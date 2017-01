28 millones apostados en las cuatro empresas autorizadas en la región

No acostumbran a ser grandes cantidades, pero sí continuadas y efectuadas por muchos jugadores. El resultado de esa combinación de factores es el dinero total apostado el año pasado por los riojanos a través de las cuatro empresas (Reta, Codere, Sportium y Kirolbet) autorizadas en la comunidad, que según fuentes del Gobierno regional ascendió a 27,9 millones de euros. Una cifra no sólo considerable respecto a la cantidades que se dedican a otros juegos de azar, sino notablemente superior a la contabilizada al mismo fin en el 2015 (19,6 millones, con un alza del 41,7%) y una fortuna en relación a los apenas 1,2 millones que se registraron en el 2014. Igualmente significativo resulta comprobar por qué canal se apostó ese dinero, teniendo en cuenta que tanto Reta como Kirolbet ofrecen sus servicios a través de Internet. Del total de 28 millones dedicados por los riojanos a apuestas deportivas, casi 8,2 (el 29%) se canalizó de manera on line. Una estadística que no contempla las cantidades aportadas en casas de apuestas de rango internacional. Los ingresos por recaudación en las arcas regionales mantienen las misma relación y de los 312.622 fiscalizados por el Gobierno regional en apuestas deportivas, 54.000 lo fueron por las realizadas mediante dispositivos móviles y ordenadores.

LA CIFRA 41 expedientes sancionadores en este terreno se incoaron en La Rioja en el 2016

El Ejecutivo también recabó el año pasado otros 18.542 euros a través de las sanciones que se derivaron de los 41 expedientes sancionadores abiertos (dos muy graves) por infracciones administrativas.