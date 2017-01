«Demonizar el islamismo es pasarse de frenada. Al final, la razón hará desaparecer el fanatismo»

Se enteró de su nombramiento hace un par de semanas, cuando expiraba el 2016, y desde entonces espera con nervios pero pleno de ilusión su ordenación episcopal, el próximo 11 de marzo, para asumir las riendas de la diócesis Osma-Soria. El nuevo obispo riojano Abilio Martínez Varea (Autol, 1964), vicario de pastoral y enseñanza desde el 2005 en la diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, prepara ya su marcha a la provincia vecina. En su equipaje no faltarán la viveza y la franqueza con las que afronta todas las cuestiones de la Iglesia católica, incluso las más espinosas.

Obispo de la diócesis de Osma-Soria, aunque la ordenación episcopal se ha fijado para el 11 de marzo. ¿Qué pesa más, la ilusión o los nervios por la responsabilidad?

Creo que pesa más la ilusión, pero ciertamente cuando me preguntan qué sentimientos tengo también admito que hay nervios y preocupación por la responsabilidad de hacerlo bien.

Parece un buen destino, una diócesis histórica y cercana a casa.

Para mí, junto al hecho de haber sido propuesto como obispo, el que haya sido elegido para Osma-Soria me gusta especialmente porque es una diócesis con muchísima tradición, con gente muy trabajadora y, efectivamente, cerca de La Rioja.

La designación es potestad del Papa, pero parece que ha habido una mano amiga, la del anterior obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño, Juan José Omella. ¿Es una apuesta del arzobispo de Barcelona?

En los medios sí que se ha leído esto. El hecho de que yo haya sido el vicario de esta diócesis durante tantos años con Juan José Omella y que él ahora esté en la comisión de obispos de Roma se traduce en los medios periodísticos como una apuesta suya por mí. Yo personalmente pienso que es algo que él ha hecho de forma totalmente aséptica porque él y yo jamás hemos mantenido una conversación sobre la posibilidad de ser obispo en algún momento y para mí, de hecho, fue una gran sorpresa y nunca creí que pudiera ser propuesto. De hecho, me enteré del nombramiento hace muy poco, a finales de diciembre. Evidentemente, don Juan José, estando en Roma, tiene muchísima mano, pero no soy el único obispo que ha salido, con lo cual... Sí que es verdad que mi relación con él ha sido cercana, de trabajo y de amistad, pero tanto como que es una apuesta suya no me atrevería a decirlo.

¿Cuáles son sus retos?

El primero conocer la diócesis. Yo he ido muchísimo a Soria, como la mayoría de los riojanos, y he visitado Numancia, San Saturio, el Burgo de Osma, San Esteban de Gormaz... Pero me queda muchísimo por conocer porque es una diócesis con el doble de extensión que La Rioja, 10.000 kilómetros cuadrados, aunque la población es menor, 90.000 habitantes, porque es una provincia muy despoblada. Son 500 pueblos y me costará tiempo conocerla.

Trabajo no le va a faltar. Las nuevas vocaciones llegan con cuentagotas y gran parte de la sociedad, incluidas las generaciones más jóvenes, han dejado de acudir a los templos, lo que se detecta incluso en el descenso de bodas y comuniones. ¿Tiene futuro la Iglesia?

La Iglesia católica, de más a menos, nos demuestra en la historia que siempre ha tenido una presencia, en algunos momentos grande y en otros, más humilde. Siempre estaremos presentes porque allá donde hay un cristiano está presente la Iglesia. Aunque las cifras objetivas es cierto que descienden, creo que todavía tenemos suficientes fuerzas como para lograr la evangelización de aquellos que no creen, siempre desde la propuesta del mensaje, nunca desde la imposición.

¿Qué ha supuesto la llegada del Papa Francisco al Vaticano?

Ha supuesto poner a toda la Iglesia en una dimensión misionera, no podemos quedarnos en los despachos de la parroquias esperando a que la gente vuelva. Hasta hace unas décadas la Iglesia funcionaba así y el Papa nos ha pedido que salgamos de los despachos y de las parroquias con iniciativas misioneras para llegar a donde esté la gente. Nos ha pedido que nos atrevamos a arriesgar y eso ha supuesto un gran impulso.

Petición de perdón

Hay sectores de la Iglesia católica, los más tradicionales, que no parecen estar tan contentos con Francisco y sus reformas.

Sí, es cierto, pero tengo la sensación de que es una minoría. Hay una resistencia mínima a este Papa que desde la Biblia quiere aplicar el principio de la misericordia a toda la Iglesia y eso choca con otros principios.

Desde su llegada en el 2013 ha habido muchos gestos y varios cambios. ¿Es suficiente? ¿Necesita la Iglesia católica un cambio radical que ya se habría puesto en marcha?

La Iglesia siempre ha ido de forma progresiva, nunca ha hecho saltos en el vacío. El Papa Francisco ha comenzado una trayectoria de transformación de la Iglesia que poco a poco irá cundiendo. Nunca hemos sido de romper y hacer algo nuevo, sino de transformaciones progresivas en conexión con lo anterior.

En este tiempo nuevo hay una batalla clave frente a un pecado que la sociedad no perdona a la Iglesia, los abusos sexuales y las décadas de silencio. El Papa ha exigido tolerancia cero con la pederastia y el obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, acaba de desterrar del País Vasco al exvicario general de Guipúzcoa. ¿Qué siente un hombre de la Iglesia cada vez que sale a la luz un nuevo caso?

Primero una gran pena por la víctimas, por los menores que han sido objeto de los abusos y, a la vez, mucha vergüenza porque nosotros debemos ser modelo de respeto. Como dice el Papa, vamos a acabar con esto con una tolerancia cero para que no haya ni un solo nuevo caso jamás.

¿Por qué le cuesta tanto a la Iglesia católica pedir perdón?

En determinadas cuestiones es cierto que le ha podido llevar tiempo pedir perdón, pero en otras hemos sido los únicos. En el caso de la pederastia, contra la cual empezó ya a luchar el Papa Benedicto y el Papa Francisco ha puesto remedio de forma tajante, se ha pedido continuamente perdón cuando, por desgracia, no es una lacra exclusiva de la Iglesia, sino también de otras instituciones y de otros colectivos.

No me refería al caso concreto de la pederastia, sino a otros hechos de la historia de los que la Iglesia católica no ha pedido perdón hasta varios siglos después.

Sí, es cierto. La Iglesia católica es una institución que viene de Jesucristo, pero que ahora está en todo el mundo y ha desarrollado una gran organización y una enorme estructura que cuesta mucho mover.

En su nombre, como hoy en el de otras religiones, miles de fanáticos han cometido y cometen barbaridades.

Frente a esto el Papa Benedicto dio un elemento clave en su discurso de Ratisbona para acabar con el fanatismo religioso, que fue incluso mal entendido, y que es apostar por introducir la razón en la religión; que la religión no sea puro sentimiento, corazón, sino que sea también el discurso intelectual, racional. Cuando desaparece la razón, los fanatismos surgen. Esto no se consigue apretando un botón, se necesita mucho tiempo y muchas personas dedicadas a cambiar esto, pero yo estoy convencido de que al final también en el Islamismo desaparecerá el fanatismo.

Y sin demonizar al Islamismo, ¿no?

No, claro. El Islam es una realidad tan compleja que demonizarlo es pasarse de frenada, hay que condenar aquellos malos actos que tenga cualquier religión, sea el Islam, el protestantismo o el catolicismo. Hablamos de distorsiones de la religión porque cuando uno se acerca a las fuentes de la religión, como la Biblia, y le aplica la razón se da cuenta de que la violencia jamás es justificable, para nada.

En tiempos de crisis, muchos ciudadanos miran a la Iglesia católica y a sus riquezas. ¿Qué les diría?

Yo lo que les diría es que muchas de las riquezas que tenemos pertenecen a la historia, no son nuestras. Son riquezas históricas, artísticas, patrimoniales que cuesta mucho dinero mantener y que no podemos desprendernos de ellas. No obstante la gran riqueza de esta Iglesia son las personas, los cristianos que están colaborando desde el principio de la crisis en ayudar a otros a salir adelante a través de las Cáritas parroquiales, de Manos Unidas, las colectas... Han sido muchísimas las personas que han encontrado durante la crisis un consuelo en la Iglesia católica.