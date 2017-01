«Sin darte cuenta, tu vida acaba pendiente de la próxima apuesta»

Tenían una vida normal y siguen aspirando a ella. Un trabajo, una casa, una familia. Veinteañeros sin aristas que un día apostaron unas monedas sobrantes en algo que ni recuerdan bien. Tal vez una mano de póquer; quizás un encuentro de tenis. Como la mayoría de quienes se asoman al túnel de la adicción, aquella primera vez ganaron y la euforia de ese instante fue la gasolina para alentar lo que ellos mismos reconocen como una enfermedad de la que aún están en proceso de curación al tiempo que avisan: «La falta de control, las facilidades para jugar y la avalancha de publicidad hace que los jóvenes sean carne de cañón».

Antonio | Apuestas deportivas

«Pude ir a Londres para formarme en Betfair»

Ha dejado tanto dinero a tantos deportes diferentes jugados en países tan variopintos que a Antonio (nombre supuesto) le cuesta citar su apuesta más insólita en todos los años que estuvo enganchado. Tras citar una retahíla sorprendente, repara en aquella noche que dejó unos euros en la superliga de voleibol... iraní. «No sé nada de voleibol y poco de Irán, pero eso es lo de menos; el caso era jugar», dice. Su 'debilidad' eran los deportes que enfrentan a dos rivales y decantarse por uno. Lo demás daba igual.

Ping pong en China, partidos femeninos de tenis de exhibición en Dubai... «También fútbol de todo tipo, claro; incluso de la tercera división riojana», deja caer. El germen de la vorágine que le llevó romper su matrimonio y acumular deudas que aún está devolviendo se sembró en el 2007.

En La Rioja aún no existía ni una sola de las casas de apuestas que ahora proliferan y Antonio conducía hasta Oyón, el primer lugar de los alrededores donde se instalaron las máquinas de este tipo hasta que Internet borró las fronteras físicas y tampoco le hizo ascos. Todo resultaba sencillo, no requería grandes cantidades, los premios eran inmediatos. Muchas veces perdía, pero la sensación al ganar era embriagadora. Y si le faltaba efectivo, ahí estaban Cetelem, Cofidis y todas las entidades financieras que empezaban a aparecer para hacer micropréstamos ultrarrápidos. Tanto se involucró que Betfair, entonces una casa de apuestas incipiente, le reclamó para formarle en Londres y extender el negocio en España.

Entre escapadas cuando todos dormían para apostar sin ser visto, el dinero empezó a escasear. La nómina era insuficiente para mantener la rutina de la que no podía salir y todo lo que había construido en sus 30 años se desmoronó. Aquel fue el punto de inflexión para llamar a la puerta de la Asociación Riojana de Jugadores de Azar en Rehabilitación de La Rioja (ARJA) de la que salió transcurrido un año creyéndose curado hasta que un partido cualquiera, unos euros en el terminal del bar donde almorzaba le devolvieron a un «pozo terrible». Más reingresos en la asociación y nuevas recaídas detectadas por su entorno -el resguardo de un boleto olvidado en el bolsillo, 50 euros para gasolina de los que sólo usó 20 para llenar el depósito...- hasta la fase actual en la que no publicita su problema pero tampoco quiere ocultarlo. «Sobre todo para advertir a los chavales», dice instando a inspeccionar el volumen de menores que apuestan. «Acceden sin control ni saber que les puede pasar como a mí», concluye.

Carmen | Póquer on line

«Cobraba el día 1 y el 5 ya tenía la cuenta a cero»

La primera vez que jugó fue hace cinco años. Carmen (nombre ficticio) tenía entonces 25 y había acabado de tomar café con sus compañeros de trabajo. Uno de ellos propuso invertir las vueltas en la tragaperras que había a la salida del bar y ganaron. Las risas de aquel golpe de suerte dejaron en ella un regusto que jamás había experimentado. Tanto es así, que a partir de entonces, con cualquier excusa, entraba como quien no quiere la cosa en algún salón de juego para pasar el rato. Como Logroño es muy pequeño y ella una chica joven expuesta a las miradas, Carmen empezó a apostar en su casa delante del ordenador. Muchas veces de madrugada, durante horas.

En su caso los deportes no le atraían, pero todo lo demás le venía bien. Unas veces póquer on line, otras bingo. «Todo dependía del dinero que tenía en cada momento», rememora. Y el dinero que manejaba en aquellos años no era poco. Como trabajaba al tiempo que estaba estudiando, sus márgenes podían oscilar de los 1.100 a los 2.000 euros al mes. «El día 1 cobraba y el 5 ya tenía la cuenta a cero», explica.

Siempre encontraba alguna forma de sortear preguntas incómodas en su entorno y seguir jugando con cualquier pretexto. «¿Por qué estaba tan enganchada? La verdad, no lo sé. Unas veces encendía el monitor porque tenía un problema, otras porque me había pasado algo bueno, por aburrimiento, por soledad... Sin darte cuenta, tu vida depende de la próxima apuesta». En su memoria aún late la adrenalina al ganar una apuesta y lo simple que era hacerlo.

«Nunca antes había jugado ni se me dan especialmente las máquinas, pero en cada página que entrabas te explicaban paso a paso cómo hacerlo; es tan sencillo como introducir tu DNI, un número de cuenta y dejarte llevar». Un ataque de ansiedad con traslado urgente al San Pedro incluido dio la voz de alarma entre su familia, que ya empezaba a sospechar de sus hábitos. En cinco años no ha recaído, pero Carmen se resiste a abandonar el respaldo de ARJA que prevé desde mancomunar sus cuentas hasta racionar el dinero que lleva encima, autodenunciarse o justificar cada pago con tickets. La razón: «El peligro siempre está ahí y cuanto más lo sepa la gente y sobre todo los jóvenes, mejor».