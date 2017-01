Examen a 1.100 médicos de La Rioja

Ya no será suficiente con aprobar los seis años de carrera, el examen MIR... y ya está. Un título y, con suerte, un trabajo para toda la vida. A partir de este año y con carácter obligatorio los médicos deberán pasar su particular 'ITV', un proceso que tendrán que revalidar cada seis años. La idea llevaba tiempo en cocinas.

detalles

COLEGIADOS

1.610:

es el número de médicos colegiados en La Rioja, pero no todos deben obtener la bautizada como Validación Periódica de la Colegiación (VPC). Están exentos los facultativos que no ejercen la profesión, aquellos que están en fase de formación, es decir, los MIR, y los profesionales que no tengan 6 años de experiencia.

REQUISITOS

Buena praxis ¿Qué es?La Validación de Buena Praxis es un documento que recogerá que no existe proceso activo abierto al colegiado que lo solicita. Si lo hubiera, se solicitará a la Comisión Deontológica que lo valore. En función de la sanción, se podría suspender la Validación Periódica de la Colegiación por el mismo tiempo. Este apartado lleva aparejado que el solicitante se compromete con el Código Deontológico y que conoce 'El Buen Quehacer del Médico'.

Actitud psicofísica ¿Donde se obtiene?Según detalla la Organización Médica Colegial de España, se trata de un certificado médico y para obtenerlo es necesario cumplimentar un cuestionario de salud que estará en la aplicación informática de la web del Colegio de Médicos y un certificado médico oficial, expedido por un médico de familia u otro especialista o por una unidad de salud laboral, que se remitirá escaneado a través de la aplicación.

Vida laboral ¿Quién lo expide?El médico deberá adjuntar un certificado escaneado de la vida laboral, expedido por la empresa en la que presta servicios. Este certificado lo tramitará directamente el Colegio de Médicos, aunque previamente el solicitante ha tenido que dar su autorización. Los colegiados que sólo tengan ejercicio privado, podrán presentar la autorización de apertura de su unidad asistencial o certificación de cotización a la Seguridad Social.

Formación continuada.Respecto del registro de las actividades de Formación Continuada (FMC) y Desarrollo Profesional Continuado (DPC), es aún de carácter voluntario. Se trata de actividades clínicas, actividades de formación continuada acreditada y docentes en consonancia con las directrices elaboradas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para la futura evaluación y registro del Desarrollo Profesional.

*Apartado voluntario. Los afectados pueden tramitar su validación a través de una aplicación informática, en la web del Colegio de Médicos El documento de formación continuada es todavía voluntario, pero se estudia su obligatoriedad futura