Hace apenas dos meses, Saturnino Álvarez fue designado presidente nacional de la Unión Democrática de Pensionistas de España (UDP). Un puesto desde el que encarga un nuevo frente: el posible futuro copago. No obstante, llama a la calma, asegura que la propia ministra le negó tajantemente el pasado martes que entre sus planes esté subir el copago a los jubilados.

¿Cómo recibió las intenciones de la ministra?

En principio cayó como una bomba porque teniendo en cuenta el aumento ridículo de las pensiones, si se incrementa volveríamos a perder más poder adquisitivo. Es ridículo que quieren ahorrar dinero a costa de los pensionistas. Además, hay otras formas de ahorrar dinero, incluso con la farmacia. Que se dediquen a organizar algo más el tema porque cuando yo voy al médico y me recetan ocho pastillas que no me den treinta en la farmacia. Son muchas cosas las que se pueden mirar. De todas formas el martes me quedé más tranquilo porque tuve una reunión con la ministra de Sanidad en el marco del consejo estatal de personas mayores y nos desmintió taxativamente que vayan a subir el copago a los pensionistas. Van a estudiar los tramos, pero nos dijo claramente que a los pensionistas no. Es un tema importante y me gusta transmitirlo para que la gente se quede más tranquila.

En cualquier caso ya hubo un copago en el 2012...

Sí, es una legislación con la que en absoluto estamos de acuerdo. Se ha pedido siempre que se derogue y si encima ahora nos querían subir, pues fíjate tú, sería un mazazo mayor.