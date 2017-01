«Me hubiese gustado haber tenido tiempo para sacar un proyecto de maltrato a mayores»

Con la cuenta atrás en marcha, Carmen Corral asegura que le han quedado unas cuantas cosas en el tintero. «Me hubiese gustado haber tenido tiempo para sacar un proyecto que tenía sobre el maltrato a las personas mayores». Un tema con el que dice sentirse especialmente concienciada. «Siempre digo que la sociedad tiene conciencia del maltrato a la mujer y eso lo lucho sin tregua, pero también hay un maltrato a las personas mayores que ellos no denuncian porque son sus propios hijos». Entiende que «no podemos ser una sociedad que ame tanto a los perros, a los animales, que me parece maravilloso, y que cada día se aparte más de sus personas mayores. Nos han dado lo que tenemos, la vida que tenemos y no los podemos olvidar».