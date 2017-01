«Entiendo que quien dirige la Consejería piense que otra persona puede hacerlo mejor»

Logroño. Desde que Pedro Sanz la llamó para su Gobierno en el 2003, de la mano de la entonces consejera Sagrario Loza, de José Ignacio Nieto después y ahora de Conrado Escobar, Carmen Corral ha sido, desde la segunda línea política, una de las pocas supervivientes de aquella etapa que en el 2015 el pacto entre Ciudadanos y el PP dio la vuelta como a un guante. Ahora se marcha, -previsiblemente su cese se materializará mañana en el Consejo de Gobierno- con cierta amargura por lo que deja, pero entiende que «puedan pensar que llevo muchos años».

- Trece años al frente de Servicios Sociales y ahora se va, ¿a qué obedece esta decisión?

- Fudamentalmente porque creo que es necesario tomar nuevos rumbos y vienen otras personas. Para mí no es fácil. Los servicios sociales son y han sido mi vida y estoy muy contenta con el trabajo que me ha dado la vida, cuando he trabajado con menores, con mayores, con personas con discapacidad. Hay pocas personas que puedan haber disfrutado tanto de su trabajo y tener tantas personas maravillosas, tanto compañeros de trabajo, como un equipo de funcionarios que se merecen todo, como las personas a las que he tratado de hacer que su vida fuera un poco mejor. Eso no tiene precio.

- ¿Por qué se va ahora?

- Hay dos cosas importantes. Yo, como directora de Servicios Sociales sólo puedo decir que estoy feliz de serlo, pero también tienes que entender que haya una persona que dirige la Consejería que piense que puede hacerlo mejor otra persona y eso es así, hay que aceptarlo y es estupendo porque cada uno de nosotros tenemos que formar un equipo que nos parezca que va más en nuestra línea. Aprovechando que yo estaba en esta tesitura, que posiblemente me marchaba, la nueva directora general del Imserso, con la que he trabajado mano a mano en el tema de la dependencia, a la que quieren dar un impulso, me pidió por favor que la acompañara en este volver a poner la dependencia en lo que era.

- ¿Ha sido una invitación a marcharse?

- Bueno, sí, yo entiendo que pueden pensar que llevo muchos años y a lo mejor mi figura puede hacer que los cambios puedan ser... no lo sé. Yo sé que tengo todo el apoyo del presidente, José Ignacio Ceniceros, pero lo entiendo, sé que estamos aquí para prestar un servicio. Lo he hecho en todos los puestos que he tenido, creo que la fortuna de trabajar en servicios sociales es que cada cosita que haces le cambia a alguien la vida en positivo. Lo importante es que sigo siendo la misma y que todos los que me han conocido, los que han venido a consultarme algo, sepan que yo voy a estar ahí. Siempre he pensado que cuando me jubilase iba a poner una cafetería y por cada café iba a ayudar a quién quisiera y a quién lo necesitase a rellenar un impreso para servicios sociales o una reclamación.

- ¿Han sido tensas las relaciones con el consejero Conrado Escobar?

- No, no, no. No han sido tan intensas como con otros jefes anteriores. Han sido normales, normales.

- ¿Su futuro está en Madrid?

- Posiblemente, ahora dedicaré unos días a desconectar, porque dejar a las personas cuesta, no levantarte y venir a ver qué ha pasado da mucha tristeza. Trabajar con personas es maravilloso y he pedido que me dejen, aunque sólo sea 15 días, para recomponerme de la despedida y luego iré para allá, aunque a lo mejor después de este recomponerme digo '¿que hago yo metida otra vez en este jaleo?'.

- Precisamente usted ha puesto en marcha la ley de dependencia, ¿ha sido una labor ingrata, especialmente en tiempos difíciles?

- Había poco pero los cuatro años difíciles, del 2012 al 2015, el entonces consejero y yo nos sentamos con el presidente y con el director general de la Oficina Presupuestaria y les dijimos: nosotros tratamos con personas, posiblemente no tengamos dinero para hacer centros, pero no vamos a escatimar nada en los servicios. Muchas comunidades bajaron el precio de las residencias y bajaron la calidad, pero nosotros hemos sido un ejemplo para todo porque creíamos en la dependencia. Ha sido difícil, pero ha asumido todo el mundo que lo bueno era que el servicio siguiese siendo de calidad y que a las personas mayores y a las personas con discapacidad no les faltase de nada.

- ¿Cuál diría que ha sido su mayor hito?

- Creo que hacer la ley de calidad en los servicios sociales cuando estaba directora general de Recursos con Sagrario Loza. Fue la primera que hubo en España. Poner la ley de dependencia donde está, el acuerdo marco que hemos sacado este año por el que todas las personas mayores van a poder elegir la residencia que ellos quieran, la ley que va a salir de Renta de Ciudadanía. Ha habido tantas cosas buenas y tan pocas malas.