Lo que querrás en tu armario estas rebajas (Y que se seguirá llevando)

Metidos de lleno en las rebajas y tras haber asimilado más de un mes de compras navideñas llega el momento de mimarnos y darnos algún que otro capricho aprovechando los descuentos que tenemos a nuestro alcance.

Lo más importante a la hora de salir de compras y, sobre todo, sacar el jugo a las rebajas son dos factores:

1. Qué necesitamos realmente (apostar por los básicos)

Una de las claves para comprar prendas que realmente vayamos a utilizar y evitar que acaben desterradas en un rincón de nuestro armario es tener en cuenta qué tipo de cosas son las que necesitamos reponer. Lo primero que hay que hacer es echar un vistazo a nuestro armario ¿Qué nos falta?

Tener un buen fondo de armario es la base para vestir correctamente en cada situación y la clave para ir a la moda sin invertir un dineral.

Por eso en temporada de rebajas lo primero que tenemos que comprar son esos básicos que faltan en nuestro armario o aquellos que tenemos que sustituir.

Cuando hablo de básicos me refiero a esas prendas que nunca pasan de moda como los jeans, las biker de cuero, las camisetas, camisas o jerséis en tonos neutros y limpios y algún complemento como una gargantilla minimalista, un bolso de líneas rectas o unos estiletos que no tengan demasiado tacón.

Un fondo de armario es sinónimo de un compendio de prendas que hacen que podamos ir perfectas al trabajo, de compras, salir a cenar o acudir a un evento. Por eso los tonos neutros, las líneas clásicas y los cortes rectos son idóneos para crear los cimientos de nuestros looks.

2. Qué se va a seguir llevando (en qué invertir)

Una vez compuesto nuestro fondo de armario nos será muy fácil ir a la moda sin gastar demasiado dinero.

Lo que se ve en las diferentes pasarelas cada vez es más habitual encontrarlo a pie de calle; los diseñadores de la alta costura se han ido adaptando a los nuevos tiempos y al concepto "see now, buy now" que rige con inmediatez las necesidades de la moda. Por ello, para lograr un look digno de pasarela la clave está en combinar nuestras prendas atemporales y de fondo de armario con toques de tendencia. De esta manera, apostando por pequeños detalles que estén de moda, logramos que nuestro outfit esté en boga y tardará más tiempo en cansarnos o morir con el cambio de tendencias.

2017. Lo que se seguirá llevando y por lo que debemos apostar:

-Las sneakers. Las clásicas Adidas que comenzaron a llevarse en temporadas pasadas siguen al pie del cañón. Ahora encontramos versiones reinventadas con toques más femeninos como la apuesta de Puma y sus Basket Heart Patent donde el protagonista es un gran lazo de satén.

-Los pantalones de pierna ancha. Los culottes, palazzo y la pata de elefante seguirán reinando en nuestro armario. Son cómodos, estilosos y con ellos se pueden crear multitud de looks con estilos diferentes.

-Plataformas y "mules". Hace ya algunos meses que los taconazos finísimos y altos murieron para dar paso a la comodidad con un toque de elegancia clásica. Los tacones anchos son ahora los nuevos estiletos, las plataformas (tanto interiores como exteriores) coronan sandalias, botas y botines y el calzado masculino con toques muy románticos se convierte en un imprescindible para los looks de diario o de oficina.

-Vaqueros clásicos. De los de toda la vida, de esos que las mujeres llevaban en los noventa con tiro alto, bajos doblados y pierna recta. Los pitillo, aunque muy favorecedores, han pasado a un segundo plano junto a los leggins.

-Camisas reinventadas. Con mangas abullonadas, acampanadas, con estampados y cortes asimétricos, lazadas... La camisa clásica cede un espacio a su nueva versión en la que la tendencia y la originalidad están implícitas en todas sus variantes.

-Los clásicos. El fantástico "Little Black Dress", las blazer, cazadoras vaqueras, toreras corte Chanel, bikers de piel, gabardinas y abrigos de corte masculino.

Aunque hay muchas más cosas que seguirán presentes esta temporada, las que os he mencionado son las que conseguirán alargarse incluso hasta el próximo otoño-invierno. Así que espero que realicéis unas buenas compras en rebajas para haceros con esas prendas imprescindibles en el armario.

Os espero la semana que viene para hablaros de los diferentes estilos y cómo lograrlos comprando prendas especiales.