LUCES Y SOMBRAS

Lo de Juan José Bárcenas ha sido como un parto. Nueve meses al frente de UGT, desde que su antecesora Cristina Antoñanzas diera el salto a la organización confederal, para acabar dando un portazo a la secretaría general del sindicato por «voluntad propia». Tiempo más que suficiente para dejar su impronta en el escenario socioeconómico regional... con valoraciones desiguales.

Lo cierto es que su paso a un lado, que la central atribuyó ayer en una nota de prensa a motivos personales «que pasan a ser su máxima prioridad» y que «le impiden continuar con su labor como secretario general», resultó ser toda una sorpresa entre el empresariado y el resto de fuerzas sindicales de la región.

El asombro fue la única reacción unánime, el resto de valoraciones sobre el adiós de Bárcenas fueron desiguales y en función del camino andado con UGT durante estos últimos meses.

Desde el otro gran coloso sindical de la región, CCOO, su secretario general, Jorge Ruano, opta por el mutismo para valorar la inesperada y sorpresiva dimisión de su hasta ayer homólogo en UGT. «Es un compañero de otro sindicato y no vamos a valorar porque no sabemos sus razones», precisa. Silencio sobre su dimisión pero no sobre su trayectoria. «Desde que salió elegido -aquello fue en el XII Congreso regional del sindicato el 2 de abril pasado- hemos tenido buena relación», asegura Ruano. Además, en este tiempo se ha abierto un espacio de negociación con el Gobierno «que no habría sido posible si no lo hubiéramos hecho de manera coordinada». A partir de ahora confía en que encuentren pronto un relevo y «podamos retomar la actividad y seguir avanzando en ese camino».

La primera reacción de la Unión Sindical Obrera (USO) ha sido similar: sorpresa y más sorpresa por una dimisión que, al menos de cara a la galería, nadie esperaba. Para Javier Martínez, secretario general de este sindicato, en Juan José Bárcenas confluyen un antes y un después de escalar a la primera línea de UGT. Aunque en ambos momentos ha primado la «cordialidad», pero cordialidad 'a secas', con la ley de participación institucional reconoce que «se enfriaron las relaciones».

La CSIF comparte el desconcierto por la decisión tomada por Bárcenas y confía en que los motivos personales que le han llevado a adoptarla «se resuelvan cuanto antes». La relación en estos nueve meses ha estado marcada, según cuenta su presidente, Jesús Vicente Hernández Gil, por la ley de diálogo social y las posturas contrapuestas de ambas organizaciones. Le lanza un reproche: «Le hemos dicho en incontables ocasiones que no pueden dejar fuera de la mesa de diálogo social al 30% de los riojanos», que son los representados por este sindicato y USO, entre otros, y que ahora no tienen cabida en un espacio que sólo ocupan Gobierno, CCOO, UGT y la FER. También en este caso ha habido un antes y un después. Si antes el trato era más fluido, el acceso de Bárcenas a la cabeza de la central convirtió ese vínculo en «cordial, pero en la distancia» con posturas «totalmente enfrentadas».

Entre la Federación de Empresarios de La Rioja (FER) y la unión regional ha habido mayor afinidad. Jaime García-Calzada, presidente de la patronal, asegura que el contacto ha sido «fluido», pero cada uno en su sitio defendiendo sus posiciones. «Él desde su sindicato y yo desde los empresarios». Sea como fuere, en todos los encuentros mantenidos, especialmente en aquellos celebrados en torno a la mesa de diálogo social, ha habido un denominador común: «Tanto unos como otros hemos primado la región a los intereses particulares». ¿La marcha de Bárcenas? «Una sorpresa que encajamos con total respeto».

Desde el Gobierno de La Rioja a última hora de la tarde de ayer manifestaban su respeto por la decisión personal del ya exlíder ugetista y destacaban su voluntad de diálogo. Además, agradecían «su dedicación y trabajo durante todos estos meses, en los que hemos colaborado en diferentes ámbitos».