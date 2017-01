UPTA-UGT urge favorecer el relevo generacional en vez crear más emprendedores

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) de UGT de La Rioja ha demandado hoy al Gobierno regional que desarrolle medidas para favorecer el relevo generacional en los comercios rentables en vez de fomentar el emprendimiento a través de nuevos autónomos sin formación.

Esta es una de las peticiones realizadas hoy, en una rueda de prensa, por el secretario general de UPTA Rioja, Javier Marzo, y la secretaria de Política Sectorial de esta organización, Susana Ruiz, quienes han presentado una encuesta sobre la actividad del comercio y la hostelería de la región durante 2016.

En La Rioja, a fecha del pasado 30 de noviembre, había un total a de 26.162 autónomos (40 menos que en los mismos meses de 2015), de los que 6.003 se dedican al comercio, 4.261 a la agricultura, 3.087 a la construcción y 2.698 a la hostelería.

Marzo ha detallado que, durante la semana pasada, se encuestó a 225 comerciantes (100 de Logroño y los otros 125 de Calahorra, Haro y Arnedo), que recalcaron que "se necesita reactivar el consumo".

Los encuestados alertaron de que falta aparcamiento en el centro de las ciudades, sus márgenes de beneficio son reducidos debido a la competencia y, especialmente, por las ventas por internet, que les hacen "mucho daño", ha explicado el responsable de UPTA Rioja.

Ha lamentado que haya muchos negocios que cierran por jubilación y, a pesar de que son rentables, ni los trabajadores ni los familiares se hacen cargo del relevo, por lo que ha demandado que el Gobierno riojano ponga en marcha medidas para reactivar más de un centenar de actividades económicas en La Rioja.

En su opinión, las políticas activas para fomentar el emprendimiento del Ejecutivo regional, que contaban con una partida de 5 millones de euros, "han fracasado estrepitosamente", porque no se trata de propiciar que se hagan "autónomos a la desesperada".

Esta "burbuja del emprendimiento" puede llegar a explotar, ha alertado, porque en la actualidad el 80 por ciento de estas iniciativas no salen adelante.

"No se trata de emprender por emprender, haya que ayudar de manera efectiva al comerciante que ya está establecido para que no caiga más", ha subrayado. Según sus datos, durante los once primeros meses de 2016 han cerrado 80 negocios comerciales en La Rioja y se prevé que esta cifra aumente con el balance de diciembre.

En cuanto a la hostelería, se encuestó a los propietarios de 113 cafeterías, bares y restaurantes (65 de Logroño y 48 de Calahorra, Haro y Arnedo), quienes alertaron de que el consumo es "muy irregular" y se concentra en el fin de semana, ha detallado Ruiz.

La subida de los impuestos del alcohol y de las bebidas carbonatadas ha reducido los márgenes de beneficio en la hostelería, un sector que, según los encuestados, paga demasiados impuestos y tasas por cuestiones como la televisión, para lo que no se tiene en cuenta la superficie del local. Hasta el 1 de diciembre, 15 autónomos más pusieron en marcha negocios de hostelería, en comparación con los mismos meses de 2015.