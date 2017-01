«Sin sentido común se colapsa cualquier sistema sanitario»

Testigo del repunte de la gripe, Jesús Ortega Martínez, desde su consulta de Atención Primaria en Rincón de Soto, apela al sentido común a la hora de acudir al médico o a urgencias con un proceso catarral o con gripe.

- ¿Ha detectado este repunte de la gripe?

- Sí, llevamos entre diez y catorce días que ha habido un aumento de la frecuentación por infecciones respiratorias altas y, dentro de estas, lo que más hemos detectado son cuadros catarrales, sobre todo, el resfriado común, pero también un aumento de los casos de gripe, que este año se ha producido con una intensidad mayor que el anterior y con una afectación mayor.

- ¿A qué se debe la mayor incidencia de esta temporada?

- Más que las bajas temperaturas influye el hacinamiento. Cuando hace más frío, como el mes de diciembre, nos recluimos en nuestras casas y eso permite un mayor contacto entre persona y persona, que es el caldo de cultivo para que se propague la infección.

- ¿Es necesario acudir a urgencias?

- Lo que hay que tener es un poco de sentido común. Habitualmente todos somos capaces de reconocer qué es un cuadro catarral. Comienza con un poco de malestar general, unas décimas de fiebre, dolor de cabeza, estornudos, dolor de garganta... Hay que diferenciarlo de un cuadro gripal que es más serio y se presenta con fiebre elevada, de más de 38,5 grados, y un malestar general que te obliga a permanecer en cama. Las medidas preventivas más eficaces son dos: lavarnos las manos y evitar los estornudos, es decir, utilizar pañuelos de papel que impidan, cuando toses o estornudas, la transmisión de las partículas que llevan el virus.

- También está la vacunación...

- Hay veces que hay confusión entre la población y hay que entender que contra el catarro no hay vacunas, contra lo único que es eficaz es contra la gripe y contra ella tienen que vacunarse las personas mayores de 60 años. Se ha visto que estas personas si cogen una gripe tienen una tasa mayor de morbimortalidad. Además, tienen que vacunarse las personas que entran en grupos de riesgo, como las que padecen enfermedades cardiovasculares, diabetes, embarazadas.

- ¿Alguna recomendación?

- La mejor recomendación que damos en estas situaciones es que haya un poco de sentido común. Sin sentido común se colapsa cualquier sistema sanitario. Si todos los que tienen catarro acuden a su médico o a urgencias es imposible. Todos los humanos tenemos cuadros catarrales; desde nuestras madres a nuestras abuelas saben aplicar los remedios: un paracetamol y beber abundantes líquidos, como agua o zumos, y si no mejora, acudir al médico de cabecera. El problema que tenemos es que hay gente que no ha empezado con la primera molestia y ya está en el médico cuando no tenemos remedios para ello. Una vez que tienes el cuadro catarral lo tienes que pasar. Decimos en el argot médico: un cuadro catarral con médico, una semana; sin él, siete días. Tratamos los síntomas pero no curamos un catarro, no curamos una gripe.