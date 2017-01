DUELO EN SILENCIO

Silencio absoluto. Ni reacciones oficiales ni comentarios fuera de cámara. Nada. A lo sumo un «ya hablaremos cuando todo esto pase», no se sabe si para disimular la fractura o decantarse antes de tiempo. La voluntad expresada este fin de semana por Cuca Gamarra en las páginas de Diario LA RIOJA de optar a la presidencia del PP en el próximo Congreso regional de los populares después de que José Ignacio Ceniceros asegurara meses atrás que también se postulará a suceder a Pedro Sanz no ha merecido ninguna declaración formal en la sede de Duquesa de la Victoria. Tampoco desde el Senado, donde Sanz apura sus últimos días al frente del partido que comanda de forma omnímoda desde 1993.

Tan sintomática como la contención que cunde estratégicamente en las filas del PP ante el duelo que se presume (si no se alcanza una lista unitaria) entre la alcaldesa de Logroño y el actual presidente del Gobierno de La Rioja por tomar las riendas del partido es la prudencia con que el resto de los partidos con representación en el Parlamento han acogido la noticia. Y los tres, con un mismo razonamiento: el «respeto recíproco» a los procedimientos de elección interna del resto de las formaciones. Aunque sea el PP, donde el mando de Sanz ha sido indiscutido durante más de dos décadas, la concurrencia de candidaturas alternativas es algo inaudito y la coincidencia entre el presidente del partido y el cabeza de lista al Ejecutivo regional, una regla no escrita.

En esas coordenadas se maneja también la posición de Ciudadanos, con quien el gabinete de Ceniceros mantiene el acuerdo de investidura y gobernabilidad suscrito en junio del 2015. «Nuestro objetivo es mantener la estabilidad, no decidir quién es el candidato de otros partidos», prologa Diego Ubis. Reacio a traspasar esa línea, el portavoz parlamentario de C's repara no obstante en cómo algunos de los mensajes de Gamarra, desde su punto de vista, «chirrían» entre su argumentario. «La juventud no significa necesariamente regeneración cuando se lleva toda la vida haciendo carrera política», reflexiona Ubis al hilo de la diferencia de edad entre Ceniceros y Gamarra y la oportunidad apuntada por la alcaldesa de renovar la cúpula. Una nota tan disonante como la renuencia de la también vicepresidenta de la FEMP a una elección por primarias puras, tal y como Ciudadanos siempre ha planteado aunque expresamente no consta en su pacto con el PP. «Lo idóneo es que todos los partidos sean lo más plurales y democráticos posibles; cumplir la premisa de un militante, un voto», remacha Ubis.

LAS FRASES Francisco Ocón PSOE «El único cambio que se ha visto en el PP es al que ha estado obligado por perder la mayoría absoluta» Diego Ubis Ciudadanos «La juventud no significa regeneración de verdad cuando se lleva toda la vida dentro de la política» Francisco Javier Garrido Podemos «Da igual quién lidere el PP: seguirá con su política a favor de unos pocos y contra el interés general»

El PSOE también opta por observar el proceso interno de los populares desde la distancia, más allá de congratularse por la certificación del fin de Sanz. «Si ninguno de los dos virtuales candidatos se proclama como su heredero», matiza el secretario de Organización, Francisco Ocón. La neutralidad de la dirección de los socialistas riojanos se combina con un punto de escepticismo. «El único cambio que ha operado el PP es al que se ha visto obligado por perder la mayoría absoluta», afirma Ocón, quien duda de cómo hubiera sido la actitud tanto de Ceniceros como de Gamarra en caso de que su partido hubiera mantenido la hegemonía en las últimas elecciones.

Tampoco Podemos hurga en la división entre los populares ni augura grandes virajes de actitud. «Da igual quién lo lidere», opina Francisco Javier Garrido. «El PP seguirá con su política a favor de unos pocos y contra el interés general». La concurrencia de varias sensibilidades como empieza a visualizarse es para el secretario general del partido morado una premisa de pluralidad en cualquier partido siempre que el debate sea abierto y trasversal. «Dos adjetivos que no se conjugan en el PP», concluye Garrido.