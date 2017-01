Un arquitecto entre mormones

Roberto Ausín ejerció como arquitecto durante quince años pero la crisis hizo que perdiera el trabajo y le obligó a replantearse su carrera profesional. El curso pasado realizó el master en Profesorado de la Universidad de La Rioja y eso ha conducido a este burgalés de nacimiento pero riojano de adopción a Logan (Utah). La UR convocó una beca para trabajar en EEUU como profesor de español en la Utah State University y decidió presentarse, «la oportunidad era única», dice. La doctora Spicer-Escalante le ayudó a integrarse.

La principal dificultad que ha encontrado para su adaptación en el extranjero ha sido, precisamente, el idioma. «Se suponía que partía con un buen nivel de inglés, pero una vez que tienes que defenderte compruebas que tu inglés no es tan bueno», confiesa Roberto, y señala que el acento de Utah «es muy particular». «Bromeo con mis compañeros cuando les digo que, en vez de pronunciar las palabras, las ladran», comenta. Y es que EEUU «es muy diferente».

«Utah es conocido por ser la cuna del mormonismo. La mayoría de la población profesa esta religión y tiene unas características muy particulares. No beben alcohol ni fuman. El café es considerado una bebida fuerte y no lo toman a no ser que sea descafeinado», describe, puesto que, admite también, le llama la atención esa cultura. Y a pesar de las diferencias, Roberto reconoce que «no hay nada como acercarse a la gente que piensa distinto para que sea más fácil comprenderlos y simpatizar con ellos», algo que, no esconde, provocará que guarde buenos amigos de allí. Eso, a pesar de que lo que conocen de La Rioja o España sea escaso. «Mis alumnos me preguntan si toda la música que ponen en los bares es flamenca, si voy todos los fines de semana a una corrida de toros o si creo que es mejor Cristiano o Messi», explica Roberto, que ejemplifica la gran diferencia entre aquella cultura y la nuestra con que en Utah hay un solo bar para una población de 50.000 habitantes, ampliada durante el curso universitario a 70.000.

No obstante, «este lugar es ideal para disfrutar de eventos deportivos». El fútbol americano, el baloncesto, el rodeo y los conciertos son la principal oferta de ocio, aunque Roberto destaca los parques nacionales porque aquella «es una localización increíble para disfrutar de la naturaleza». Además de a la familia, Roberto echa de menos «la vida social en España». «En España es habitual hacer la vida en la calle. Aquí todo el mundo tiene un coche con el que va de un lugar a otro. No se ve gente por las calles. Incluso en el campus impera una especie de silencio molesto. No están tan acostumbrados a sociabilizar y sus encuentros son esporádicos».