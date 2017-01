Un acertante gana 790.936 euros con una Primitiva en el centro comercial Las Cañas

Ni la Lotería de Navidad ni la del Niño, el premio más importante que ha caído en estas fechas en La Rioja (o sus cercanías) ha sido una lotería Primitiva de la primera semana del año 2017. Un boleto sellado en Loterías Fede, la Administración N.º 2 de Viana (Navarra), situada en el centro comercial Las Cañas, con seis aciertos (12, 28, 32, 33, 36 y 49, el complementario es el 23 y el reintegro el 5), ha otorgado a un acertante un premio de 790.936,94 euros. Hay dos premios de primera categoría en España en este sorteo y el hecho de que no haya habido premiados de categoría especial ha propiciado que el bote de 15.200.000 euros se haya repartido, sobre todo, entre estos dos acertantes de seis números.

El logroñés de 46 años Federico Santo Tomás es el gerente de la administración de lotería que ha repartido este importante premio. Abrió el negocio en el 2012 y, hasta ahora, el premio más importante que había dado fue una quiniela con pleno al 15 que en el 2014 obtuvo 63.97 euros. Del acertante de los casi 800.000 euros (de los que la Agencia Tributaria se llevará el 20%) no tiene ni idea. «Ha podido ser hasta un boleto sellado por la página web que tenemos. Aún no hemos hecho el escrutinio», explicaba ayer Fede.

Y es que la noticia les llegó, curiosamente, en la cena de empresa. Después de finalizar la temporada fuerte, con los sorteos de Navidad y del Niño, la administración de lotería celebró su particular cena corporativa y fue durante la misma cuando recibieron la llamada de una compañera de Reus, quien les comunicó la buena noticia. «Lo primero que hicimos fue ver si éramos nosotros los acertantes», confiesa Fede. No hubo esa suerte. No obstante, para el lotero supone «una alegría inmensa, y eso que no sabemos a quién se lo hemos podido dar, puede que ni se haya enterado aún y que venga esta semana a sellar la nueva Primitiva y mirar la anterior». En tal caso, se introduce al agraciado en el despacho, se le informa del premio y se le recomienda que ingrese el boleto en un banco.

Al margen de la alegría, la administración no obtiene más recompensa, el premio sólo «nos sitúa un poco, te pone en el mapa, aunque como nunca he dado un premio así, no sé qué puede suponer». No le vendrá mal porque Federico explica que tiene que sacar mucha lotería fuera, en bares o equipos, «para sobrevivir porque con sólo lo que se mueve aquí no te da». Lo que más se juega es a la Primitiva y al Euromillón, la Quiniela «ha pegado un bajón importante».