«¿Candidata a la Presidencia de la Comunidad Autónoma? Por supuesto»

Sin prisas, pero sin pausas. A un ritmo de alta exigencia pero sin sprints inútiles que derrochen energía, Cuca Gamarra (Logroño, 1974) aplica su preparación maratoniana a la política para llegar, en el 2019, en el grupo ganador de una carrera cuya meta está fijada en Vara de Rey 3, sede del Palacete del Gobierno de La Rioja. Sin necesidad de liebres, aunque algunas se intuyen, la alcaldesa de Logroño admite rotunda, sin artificios ni disimulos, que quiere liderar el PP y ser la candidata del partido a la Presidencia de la Comunidad: «En el momento en que se convoque el congreso regional del Partido Popular estoy dispuesta a dar el paso adelante para liderar el proyecto político con un equipo que represente la unidad, la integración y la renovación generacional».

Usted, como Ceniceros en el Gobierno de La Rioja, están obligados a contar con el resto de fuerzas políticas. El presidente hace unos días nos confesaba que echaba de menos un respaldo más intenso y de todo el Partido Popular. ¿Cuca Gamarra sí ha sentido ese apoyo?

Si algo he sentido y siento siempre es el apoyo de todos y cada uno de los hombres y mujeres que conformamos el Partido Popular, de todos los militantes, de todos nuestros afiliados y de todos nuestros votantes. Aparte de todo eso, que es el motor y la fuerza que te anima a seguir, en una situación como la actual se ha de tener la capacidad de buscar el acuerdo suficiente para que los proyectos y nuestras iniciativas salgan adelante, con matices para que más gente pueda sumarse.

¿Ha detectado esa falta de apoyo interno hacia el presidente?

Yo no voy a entrar a valorar esas declaraciones, que son suyas. Yo lo que sí tengo muy claro es que en este partido el que está al frente de una institución siempre cuenta con el respaldo de todo el Partido Popular. Eso ha sido así y es así siempre, en este caso desde el primer minuto.

En unos meses el PP de La Rioja tiene que afrontar un congreso regional que se augura caliente. Se lo pregunto directamente: ¿Debe presidir el partido el jefe del Ejecutivo riojano para, como había ocurrido hasta ahora, evitar las bicefalias?

Yo creo que el congreso debe ser un espacio y un momento de reflexión y, sobre todo, no de personalismos. Hay que decidir el futuro y ese debe ser el marco que presida el congreso regional cuando se convoque y cuando llegue. Que el primer partido de esta comunidad autónoma seamos capaces de aprobar y de presentar a la sociedad riojana un proyecto ilusionante y un proyecto de futuro de la región, que sea capaz, además, de recuperar la confianza de aquellos que en las últimas elecciones no nos la dieron; tenemos que convencerles y ganar nuevamente su confianza para afrontar el reto del futuro. Ese debe ser el objetivo del congreso regional y otros aspectos deben ser secundarios y accesorios.

El propio presidente ya ha anticipado que va a presentar su candidatura para presidir el partido, pero muchas miradas populares se vuelven hacia Pedro Sanz y hacia usted. ¿Habrá otras listas al margen de la del jefe del Ejecutivo riojano?

Bueno, yo creo que hay que ser muy respetuosos en primer lugar con los tiempos y en estos momentos no hay convocado un congreso regional, con lo cual es prematuro hablar de listas. Lo que creo que tiene que haber es una lista de unidad, una lista que integre a todos, una lista en la que esté presente toda La Rioja y una lista que sea capaz de presentar al partido y a la sociedad riojana un equipo de personas comprometidas con el proyecto político del Partido Popular, comprometidas con su región y que, además, representen una renovación generacional. Insisto, el objetivo debe ser la unidad y en el momento en el que llegue esa convocatoria yo daré un paso adelante y lo daré por mi partido y con mi partido, con los militantes del Partido Popular, que son los que tienen que decidir esa renovación y esa regeneración.

¿Está entonces dispuesta a encabezar esa candidatura de unidad?

Sí, yo en el momento en el que se convoque el congreso regional estoy dispuesta a dar el paso adelante para liderar el proyecto del PP con un equipo que represente la unidad, la integración y la renovación generacional que este partido está en condiciones de ofrecer a la sociedad riojana.

Ceniceros también se mostró dispuesto a encabezar una lista de unidad...

Yo creo que tenemos que ser capaces entre todos de ofrecer ese equipo de unidad a nuestro partido y a la sociedad. Cuando además somos dirigentes, tenemos aún mayor responsabilidad para conseguir eso, ese es el objetivo y la línea en la que todos tenemos que trabajar y en la que estoy segura de que José Ignacio Ceniceros trabajará también.

Decisión de la militancia

Cuando dice que está dispuesta a ser la presidenta del PP de La Rioja parece intuirse que también lo estaría para ser la candidata a la Presidencia de la Comunidad en el 2019.

Si así lo quieren los militantes, por supuesto.

¿Cómo debería ser esa elección? ¿Hablamos de primarias, de una decisión del Comité Electoral del partido como ha sido tradicionalmente...?

Yo creo que vivimos momentos diferentes en una sociedad distinta y hemos asistido en los últimos dos años a muchas idas y venidas sobre lo que significan primarias, listas abiertas... muchas cosas. Nuestro partido tiene una gran historia y una gran fortaleza y ha funcionado muy bien también a la hora de designar a sus candidatos en cada momento, incluso teniendo que afrontar momentos complicados y tomando decisiones para dar respuesta a circunstancias buscando lo que debemos buscar siempre: el bien, lo mejor para La Rioja y para los riojanos, la estabilidad. El mecanismo es una decisión que tiene que abordar el próximo congreso regional en un debate interno en el que tenemos que participar todos. Yo soy partidaria de abrir a los militantes las decisiones más importantes del partido, pero no necesariamente a través de un proceso que se llame primarias. Podemos explorar un procedimiento que abra esa participación, pero cómo se llame me parece lo menos importante.

Sin embargo, la tradición en su partido determina que el presidente del PP se gana también el derecho de intentar ser también el presidente de la Comunidad.

Sí, eso forma parte de las reglas del juego y creo, además, que ha funcionado bien.

¿Siente el apoyo de la gente de su partido para ese doble reto?

Yo siento la fuerza y el empuje por parte de muchísimos militantes para tomar ese camino, pero no como un camino personal, sino como un camino que creo que es necesario dentro de nuestro partido para dar respuesta a la sociedad riojana en un momento en el que tenemos que pensar en el futuro, en los retos que tenemos como sociedad. No tenemos que pensar en todos y cada uno de nosotros, no es una cuestión de personalismo, de dónde voy a estar yo... Es una cuestión diferente, mucho más profunda... Es una cuestión de lo que necesitamos ofrecer a esta sociedad como proyecto político que tiene que servirla y, en ese aspecto, uno de los elementos fundamentales es ofrecer un equipo que tenga esa capacidad y ese liderazgo para afrontarlo desde la renovación generacional y desde la generosidad. Yo cuando planteo dar ese paso al frente lo hago desde la responsabilidad y el ofrecimiento a mi partido a estar dispuesta a hacerlo.

¿Sería saludable que ese modelo de partido que preconiza se opusiera a otra visión distinta en el congreso y que hubiera un enfrentamiento? Hay quien dentro del partido huye de eso...

Es que debemos huir de eso. Si algo tengo muy claro en mi partido es el orgullo de formar parte de él con veinte años de militancia. Ese orgullo y esa historia me llevan al respeto a todos y cada uno de los militantes, pero también a la responsabilidad por la responsabilidad que el propio partido me ha dado para ser alcaldesa de Logroño o para estar en la dirección de mi partido. Esa responsabilidad me tiene que llevar y nos tiene que llevar a todos a buscar la unidad y a no llevar a nuestros militantes a donde no quieren ir. Ellos lo que quieren es unidad, renovación generacional y que nos integremos todos.

Sin complejos ni miedos

En esa rumorología que la persigue desde hace unos años, hay quien la sitúa también en un futuro próximo en Madrid. No sé si ha habido ofertas desde La Moncloa y la calle Génova, pero escuchándola ahora parece que el final de etapa de esta maratón política, la meta inmediata está en Vara de Rey más que en la capital de España, ¿no?

Uno nunca sabe dónde está el futuro, nadie. Nadie lo conoce ni sabe por dónde pasa, ni usted el suyo ni yo el mío ni nadie el suyo. Lo que a mí me avala es que yo siempre he estado donde mi partido me ha necesitado y en momentos muy complicados, cuando mi partido me ha necesitado, yo he estado y siempre he dado un paso al frente y he asumido las responsabilidades que me ha tocado en cada momento asumir. Sin complejos ni miedos y con mucha ilusión, con mucha valentía y con muchísimo optimismo y eso va a ser siempre así. Le debo mucho a mi partido y ahí donde mi partido decida que esté, yo estaré.

No me ha aclarado si ha habido ofertas desde Madrid.

No, no las ha habido, pero si las hubiera habido tampoco se las contaría.

En este año y medio que se ha enrarecido tanto la relación en el seno del PP, ¿ha sufrido alguna tipo de decepción personal o política?

No es cierto que eso sea así ni es justo que se traslade así. Si algo hay en este partido son muy buenos compañeros y muchísima generosidad por parte de todos. Este es un grandísimo partido donde todo el mundo es siempre apoyado. Niego la mayor, la niego.

Le quedan dos años y medio de mandato, ¿se atreve a mojarse y señalar un candidato del PP a la Alcaldía de Logroño?

Este partido tiene una grandísima suerte y es que este grandísimo partido tiene un fantástico capital político en sus filas, con lo que ese no es ningún problema. Lo que sí le puedo garantizar es que, además, yo tengo un fantástico equipo de Gobierno en el que hay hombres y mujeres que están perfectamente capacitados, tienen experiencia y quieren lo suficiente a esta ciudad como para ser perfectos candidatos. No obstante, esa es una decisión que tendrá que tomar el Partido Popular de Logroño cuando toque, no ahora.