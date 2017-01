«Yo busqué una coalición, pero Ciudadanos siempre lo ha desechado»

Ciudadanos ha propugnado que a la oposición se le dé cabida en la Junta de Gobierno con voz pero sin voto. ¿A usted le gustaría que estuviese más con voz y con voto? ¿Le abriría su equipo de Gobierno?

Esto se planteó en la negociación del acuerdo de investidura, mi primer planteamiento como cabeza de lista del partido que ganó las elecciones fue buscar un acuerdo de máxima estabilidad con un gobierno en coalición, un planteamiento que Ciudadanos siempre ha desechado porque considera que su papel es la oposición y que es ahí donde tiene que estar. Nadie ha manifestado lo contrario y entiendo que ese caso está cerrado. Lo importante es dar estabilidad y este Ayuntamiento la tiene, por eso creo que no es bueno estar constantemente hablando de cambios cuando no están sobre la mesa porque se puede generar incertidumbre. Si cambiaran las perspectivas se podría considerar, pero insisto, no está sobre la mesa. Al final es una cuestión de adaptarse a las reglas del juego para esta legislatura, aunque evidentemente una coalición puede ser más ágil a la hora de activar muchas cosas porque los acuerdos están ya preestablecidos. Eso no es así, pero la ciudad no está funcionando mal sino todo lo contrario. Si las cosas funcionan, sigamos en ese camino, nadie ha demostrado querer ningún cambio en ese aspecto.