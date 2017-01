El 'Caimán' se va... para Reino Unido

Se va el 'Caimán', se va el 'Caimán'... pero no para Barranquilla, como dice la popular canción, sino para Reino Unido. El no menos popular diario británico 'The Times' se hacía ayer eco, tanto en su edición impresa como digital, de la imagen de la llegada de los Reyes Magos a Las Gaunas en el helicóptero militar HT-29, bautizado como 'Caimán', desde la base de Agoncillo.

Y lo hacía, he aquí la sorpresa, para ilustrar un artículo relativo a las medidas preventivas adoptadas en España ante el temor de presuntos ataques terroristas. La coincidencia del aterrizaje de Sus Majestades de Oriente en Logroño a bordo del helicóptero más moderno de las Fuerzas Armadas Españolas con el temor a una ola de ataques yihadistas ha hecho el resto.

En cualquier caso, el artículo en sí, titulado 'Road blocks to prevent terror attacks on Spanish festivities', se refiere a la prohibición de circular para los camiones de gran tonelaje por el centro de ciudades como Madrid y Barcelona ante el miedo a atentados durante las tradicionales cabalgatas de la Epifanía similares a los ya sufridos en ciudades europeas como Berlín y Niza, cuando los yihadistas irrumpieron con vehículos pesados causando sendas masacres en lugares muy concurridos.

«Los Magos llegan en helicóptero del Ejército en lugar de en camello», se lee en el pie de foto