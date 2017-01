«La cláusula se anuló por abusiva, impuesta y no negociada»

Desde el despacho de Sergio Gil Gibernau, abogado especialista en derecho bancario, ya han empezado a interponer las primeras demandas solicitando la devolución de los gastos hipotecarios.

En la práctica la nulidad de la cláusula, recuerda, «se basa en su carácter de abusividad, es decir, la cláusula se anula -apunta Gil Gibernau- no porque no sea legal, que lo es, sino porque fue abusiva, impuesta al consumidor, no negociada en el préstamo y que le imponía de forma genérica el pago de todos los gastos, tributos y comisiones del préstamo».

En la práctica, antes de acudir a los tribunales, «habrá que ver de qué forma está redactado este punto de los contratos, si lo está de forma genérica y no fue negociado sino impuesto, como sucede en la gran mayoría de los casos, podrá solicitarse su anulación», apunta.

En su caso, varias de las demandas contra los gastos se han presentado de forma conjunta con la solicitud de nulidad de cláusulas suelo, ya que «es habitual que los préstamos hipotecarios contengan más de una cláusula abusiva», es decir, en la misma demanda «estamos pidiendo que se anule la cláusula suelo y se condene al banco a devolver las cantidades indebidamente cobradas de más por la aplicación de esta, que se anule asimismo la de los gastos de la hipoteca y se condene al reintegro de su importe», asegura.

En el supuesto de que el préstamo no tuviera 'suelo', es evidente que se podría presentar una demanda reclamando únicamente los gastos aunque, en este caso, habría que valorar el importe de estos en función de la cuantía del préstamo «que en muchos casos -señala- es importante y justifica por sí la demanda».