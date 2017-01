El PSOE pide que el Gobierno explique las filtraciones en las oposiciones a guarderías

El Grupo Parlamentario Socialista pedirá la comparecencia «urgente y extraordinaria» del consejero de Educación, Alberto Galiana, para que explique su política en materia educativa de 0 a 3 años y, en concreto, los «problemas derivados de la falta de personal» que, según detalló ayer la diputada del PSOE, Emilia Fernández, ya han sido denunciados por los grupos municipales socialistas de Calahorra y Alfaro.

En la misma comparecencia parlamentaria reclamarán explicaciones al Gobierno regional sobre las «posibles filtraciones» que, según denunció UGT, ha habido para las oposiciones convocadas por el Gobierno de La Rioja para cubrir ocho plazas del cuerpo de ayudantes facultativos de administración especial en las diferentes guarderías de titularidad autonómica. De confirmarse las sospechas de este sindicato se trataría de un hecho que calificó de «gravísimo», porque «para todos los que acceden a pruebas de acceso a la función pública se debe garantizar el rigor y la transparencia».

Respecto de las escuelas infantiles, la también portavoz de Educación de los socialistas en la cámara regional, criticó que en los últimos años se han perdido las plazas de apoyo con las que contaban. En concreto, el centro de Calahorra desde el 30 de noviembre, «ha dejado de contar» con la persona de apoyo contratada el 4 de octubre para el periodo de adaptación. Y en Alfaro ha ocurrido algo «similar», aseguró Fernández. A esta situación se suma que las bajas «no son cubiertas hasta que pasan al menos dos semanas con lo que en ocasiones hay menos personas para atender al alumnado que aulas».

En el plano económico, Fernández exigió a los gobiernos regional y central «un verdadero impulso a la educación de 0 a 3 años», como, en su opinión, lo fue para el exministro socialista Ángel Gabilondo que con el Plan educa 3, iniciado en el 2008 y eliminado durante el mandado de Rajoy, «se invirtieron 300 millones de euros para la financiación de plazas escolares y se pusieron en marcha 73.600 plazas públicas. Esta inversión posibilitó en La Rioja la construcción de las escuelas infantiles de Agoncillo, Nájera, San Vicente, Haro y la ampliación de la de Arnedo, en total 420 plazas y una financiación de 2.097.965 euros.

«Transparencia y rigor»

Desde el Gobierno, Miguel Ángel Fernández, director general de Educación, aseguró ayer, poco después de las declaraciones efectuadas por la diputada socialista, que desconocían qué es lo que exactamente ha denunciado UGT. «Lo que nos ha llegado es una presunta filtración de un presunto miembro del tribunal y no podemos dar credibilidad a este rumor». Sea como fuere, expuso el interés del Gobierno en que «haya total transparencia y total rigor en el tema de la oposición; y si se detecta que ha habido algún tipo de filtración somos los primeros interesados en que se corrija y se tomen las medidas oportunas». No obstante, «nos resulta extraño que se hayan filtrado posibles temas o preguntas cuando todavía no se han hecho las pruebas», apostilló.

En cuanto a las plazas de guardería, reconoció que ha habido algún desajuste. «Han sido momentos puntuales que se han solucionado y ahora las plantillas se ajustan perfectamente a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y a los requisitos de ratios y de personal de apoyo técnico. Por tanto, «llega un poco tarde esta petición».