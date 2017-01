«Las reclamaciones por los productos para juego son mínimas»

La Rioja cuenta en la actualidad con tres inspectores de Consumo dedicados a evaluar cualquier producto no alimenticio sobre el que exista una alerta. De los alimenticios se encarga el área de Salud Pública.

¿Qué ocurre cuando se detecta un juguete que puede representar un riesgo para la seguridad infantil?

Estos productos se inmovilizan a la espera de una decisión posterior, se retiran del mercado o se destruyen. El propio vendedor del juguete puede devolverlo al proveedor para sacarlo de la venta o destruirlo de forma voluntaria. A nosotros nos acredita que ha devuelto tantas unidades de juguetes al responsable del producto y nosotros se lo notificamos a Madrid. Al final de año, la AECOSAN publica una lista con todos los artículos que se han apartado de la venta en el conjunto del país.

¿A qué indicaciones hay que prestar especial atención antes de adquirir un juguete?

Hay que cerciorarse de que resulte adecuado a la edad del niño, que esté convenientemente etiquetado en el idioma español, que figure la identidad del responsable del producto y el marcado 'CE', que garantiza que el fabricante ha realizado las comprobaciones oportunas para que el juego no suponga un riesgo para el menor. El artículo también tiene que incluir las instrucciones de uso o advertencias que la normativa establece para cada grupo de juguetes. Por otro lado, los consumidores tienen que conocer que el ticket de compra les otorga un periodo de garantía de dos años y que tienen derecho a reclamar si no resiste este tiempo.

¿Reciben muchas reclamaciones sobre estos productos?

No, representan un número insignificante. De las entre 600 y 800 que recibimos cada año (en el 2016 fueron unas 700), sólo dos o tres son relativas a juguetes, y si las hay. Normalmente la gente no presenta reclamaciones relacionadas con los juguetes, ya que no se trata de un sector conflictivo como las telecomunicaciones, que concentra el grueso de los requerimientos.