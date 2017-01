Ismael llegó el primero

calahorra. Esteban San Lázaro (35 años) e Isabel Subero (31 años) no pueden dejar de mirar a su retoño. Es su segundo hijo y duerme plácidamente arropado en los brazos de su madre, que lo alumbró a las 00.30 horas de ayer, 1 de enero, en la Fundación Hospital de Calahorra. Eso lo convierte en el primer niño nacido en La Rioja este 2017. El primer bebé que nació en el hospital San Pedro de Logroño también fue un niño y llegó a las 7.35 horas, pero sus padres no quisieron proporcionar más datos.

El nacimiento de Ismael fue una alegría para esta pareja de calagurritanos, ya de por sí «muy felices» con la llegada de su segundo hijo. Se ve que Ismael tenía prisa por llegar a este mundo. «Estaba previsto que naciera el 9 de enero, pero ayer (por el 31 de diciembre) a las 9 de la noche comencé con las contrataciones y nos fuimos al hospital», relata Isabel. En tres horas y media, Ismael ya estaba con sus papás, que estaban preparando la cena de Nochevieja cuando llegaron las primeras señales del parto.

«Íbamos a cenar con mis cuñados», comenta la madre, que ya intuía que Ismael llegaría a casa antes de tiempo. «Ya me pasó con su hermana mayor, Úrsula; aunque ella fue prematura y tuvimos que ir a Logroño», recuerda del nacimiento de su primera hija. Tanto Esteban como Isabel la tenían ayer muy en mente. Aún no había pasado por el hospital y estaban deseando conocer su reacción al ver a su hermano. «A ver qué hace, porque no para quieta», decía su padre. «No sé qué dirá. Pero ayer cuando me veía con las contracciones me decía que me llevase su muñeca al hospital y que la agarrase para que no me hiciese daño», comentaba Isabel con una sonrisa.

Su hermano Ismael pesó al nacer 3 kilos y 530 gramos y midió 48 centímetros. El parto, que fue natural, se desarrolló sin complicaciones y la madre se encuentra en muy buen estado. «La verdad es que estamos muy contentos y muy ilusionados», señalaba mirando al pequeño bebé.

El que haya sido el primer riojano del año también les ha resultado una alegría. «Te hace ilusión saber que es el primero que ha nacido en La Rioja y que haya sido en Calahorra», apuntaba el padre.

Doble permiso de paternidad

Para Esteban, que Ismael haya nacido en este 2017 supone una doble suerte. Y es que a partir de ahora los permisos por paternidad ya no son de quince días, sino de un mes. «Estoy contento porque voy a tener más días para estar con el bebé y ayudar a mi mujer», decía ayer. «Sobre todo para ver cómo hacemos para llevar a la hermana mayor al colegio», apuntaba la madre.

A media mañana, en la habitación de maternidad de la Fundación Hospital de Calahorra, Esteban, Isabel y el pequeño Ismael recibían ya las primeras visitas tras el nacimiento. Unos tíos de la pareja llegaban para darles las enhorabuena. Al marcharse, Isabel les daba las gracias por el «bocadillo de jamón». Y es que, como muchas embarazadas, después de nueve meses sin poder comer un poco de embutido, una de las que cosas que más se agradece tras el parto en saborear este manjar.

En unos días Esteban, Isabel e Ismael estarán ya en casa junto a la pequeña Úrsula, de 4 años. Y el nacimiento de Ismael lo recordarán desde entonces con la bonita anécdota de haber sido el primer bebé nacido en La Rioja en el 2017.