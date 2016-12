La Rioja da la bienvenida al año 2017 con sus reservas de agua bajo mínimos

Con la despensa más triste que nunca. La Rioja encara el comienzo del 2017 con sus reservas hídricas en mínimos históricos debido a la escasez de lluvias durante casi las tres cuartas partes del año 2016e. Los tres pantanos que gestiona la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) en la comunidad -Mansilla, Pajares y González Lacasa- presentan un aspecto extraplanetario, con el agua arrinconada por el insultante dominio de vastas extensiones de tierra agrietada y reseca. Los tres embalses atesoran en la actualidad solo 23,8 hectómetros cúbicos cuando lo habitual en esta época del año es que alberguen más de 55, según la media histórica que baraja la propia CHE.

además Ezcaray padece la ausencia de nieve

Ni siquiera los 74,5 litros por metro cuadrado recogidos en un generoso noviembre han servido para paliar la situación, debido a que las precipitaciones se concentraron en pocos días (27,7 de esos litros se registraron el día 23) de un mes en el que, salvo las nieblas, el protagonismo se lo llevó el sol y el calor.

Mansilla, con 9,8 hectómetros cúbicos, se encuentra al 14,5% de su capacidad, ligeramente por encima de los 9,5 que presentaba hace un mes, pero a años luz de los 30,2 que suele albergar en el inicio del invierno. Pajares, con 8,5 (24,3%) está peor que 30 días atrás, 9,3, y muy alejado de sus 13,9 históricos a finales de diciembre. La misma estampa presenta el González Lacasa que, con 5,5 hectómetros cúbicos (17%), se queda en la mitad de su reserva habitual (10,7).

Reserva estratégica

Pese a la situación, el suministro de agua de boca está garantizado en toda la región. También la capital riojana y todo su entorno. «El agua de boca es prioritaria y no es negociable y por eso nosotros mantenemos una salvaguarda y pagamos a la CHE para que se mantenga una reserva estratégica de agua de 13 hectómetros cúbicos entre los pantanos de Pajares y González Lacasa», explica Jesús Ruiz Tutor, concejal de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Logroño.

Con un consumo anual de entre 20 y 22 hectómetros cúbicos entre la capital riojana y los municipios de La Rioja centro y el bajo Iregua, Ruiz Tutor asevera que «el suministro de agua de boca está garantizado, ya que, además de esa reserva estratégica de 13 hectómetros cúbicos, faltan los meses de invierno y primavera; hay nieve ya en la sierra, que es como tener el dinero invertido en un banco, porque será agua en el futuro; y contamos también con el agua subterránea de los acuíferos calizos, que generan un caudal circulante que también nos llega y que pueden suponer otros 8 o 10 hectómetros cúbicos».

«Preocupados no estamos, pero sí vigilantes porque éste es un punto de partida que no es habitual», admiten, en declaraciones a Diario LA RIOJA, fuentes de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que añaden que «efectivamente no es una situación normal porque están muy por debajo de la media debido a la ausencia de precipitaciones».

«El punto de partida no es el habitual, pero éste no es el punto final, queda mucha campaña, muchos meses por delante, todo el invierno y la primavera para empezar a recuperar los niveles porque esta época ya no es de consumo. Está saliendo lo justo para el caudal ecológico y los abastecimientos, pero lo malo es que está entrando muy poco», se insiste desde la CHE como resumen de un año hídricamente rácano.

Y efectivamente, aunque los aportes hídricos de noviembre han servido para mitigar las estadísticas, lo cierto es que, salvo ese mes y el primer trimestre del año -187,1 litros-, el resto del 2016 ha sido de sequía meteorológica. De abril a octubre, los tradicionales 251 litros por metro cuadrado que se recogen en la estación de la AEMET en Agoncillo se quedaron en 104. Aunque el año hidrológico 2015-2016 cerró con un leve déficit de solo el 15,3%, sus últimos seis meses fueron muy secos, una tendencia que parece mantenerse en el actual ejercicio 2016-2017: octubre dejó 13,3 litros frente a la media histórica de 37; noviembre, los mencionados 74,5 frente a los 40 habituales; y diciembre se va a despedir con 11,5, muy lejos de sus 38.