«Los 14 millones de toneladas reciclados desde 1998 llenarían mil campos de fútbol»

Ecoembes nació en 1998 y durante estos años se han reciclado 14 millones de toneladas de envases, que, según Óscar Martín, llenarían 1.000 estadios de fútbol. Y eso, traducido en beneficios ambientales, supone haber ahorrado 15 millones de toneladas de emisiones de CO2.

«Casi el 40% del consumo energético se nos va en la extracción de materia prima para fabricar bienes de consumo y eso no puede ser. La economía circular nos está dando esa oportunidad de reciclar y reparar todo lo que tenemos ya fabricado para no tener que irnos a la naturaleza, que no nos espera».