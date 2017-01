Adiós, Europa.

Aunque el camino aparece sembrado de incógnitas, lo único cierto es que el Reino Unido dirá adiós a su pertenencia a la UE. «'Brexit' es 'Brexit'», sentenció la primera ministra, Theresa May. La victoria del 'no' deja un cadáver político, David Cameron, y una incertidumbre preñada de malestar: el resultado disgustó a Escocia, donde el 'Brexit' reavivó las aspiraciones de convocar un referédum sobre su permanencia en el Reino Unido. Los británicos, por un 51,9% frente un 48,1% de los votos, apostaron por la salida de la UE. Cuando Europa no se ha recuperado aún de la Gran Recesión, la decisión hizo temblar a la libra esterlina. En el nuevo marco de relación, ni Alemania ni Francia quieren otorgar demasiadas concesiones a los ingleses.