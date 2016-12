Medio Ambiente abre un expediente por «infracción grave» al vertedero de Arnedo

El consejero de Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, Íñigo Nagore, ha recalcado hoy que es una opción "inviable y no posible" que la basura del País Vasco se deposite en el vertedero de residuos industriales de Arnedo, donde se ha incoado un expediente sancionador por una "infracción grave", según informa la Agencia EFE.

Nagore, quien ha respondido durante el pleno del Parlamento de La Rioja a una pregunta formulada por el diputado socialista Jesús María García, ha explicado que en una inspección realizada en noviembre pasado a este vertedero se ha acordado iniciar el citado expediente a FCC, que es la empresa concesionaria.

El consejero ha insistido en "tranquilizar a todo el mundo", porque no se ha pedido el depósito de residuos vascos en este vertedero y, si se solicitara, no se puede autorizar, porque está destinado a residuos no peligrosos y no puede admitir la fracción resto, aunque haya recibido un tratamiento previo.

Además, ha dicho que "siempre se requeriría una notificación previa y la Consejería de Medio Ambiente debería pronunciarse", pero el Plan de Residuos recién aprobado que va en términos contrarios al depósito de residuos en vertedero, por lo que el Gobierno se negaría "de forma motivada".

Ha detallado que esta instalación tiene la autorización ambiental integrada, aunque García ha dicho que tiene la "certeza" de que "se admiten todo tipo de residuos" y ha dudado de que se haga la vigilancia "adecuada".

En este sentido, Nagore le ha replicado que "los servicios de inspección funcionan", de modo que fruto de una inspección realizada el pasado mes se detectaron unas "deficiencias" en la gestión especificada en el contrato con la concesionaria, por lo que se ha incoado un expediente sancionador por una "infracción grave", cuya multa se sitúa entre 20.000 y 200.000 euros.

Mientras se resuelve el expediente, se van a establecer unas medidas cautelares y hasta que no se corrijan esas "deficiencias" se van a clausurar determinadas zonas, ha agregado.

Seguimiento de la AP-68

Por otro lado, el consejero de Fomento y Política Territorial, Carlos Cuevas, ha explicado que, tras su reunión con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, prevista para esta misma tarde, se convocará de manera "inmediata" el grupo de seguimiento de la AP-68, según se aprobó en una proposición no de ley en febrero pasado.

Cuevas ha recalcado que la gestión de esta autopista no corresponde al Gobierno regional, que en octubre pasado encargó un estudio a la empresa Tecnoproject por 70.700 euros para conocer qué obras son necesarias en la autopista para vertebrar el territorio.

El diputado de Ciudadanos (C's) Luis David Vallejo ha criticado que el ministro de Fomento se haya desplazado a otras comunidades pero aún no ha visitado La Rioja, por lo que Cuevas le ha replicado que le planteará en la reunión de hoy que se desplace a esta región cuando le sea posible.

Vallejo ha insistido en que se tienen que negociar medidas de gratuidad para sacar el tráfico pesado de la AP-68 y que se incluya en el presupuesto de 2017 una partida para iniciar las obras de la ronda sur, que debería estar acabada en 2018.

Ha dicho que en C's son "ambiciosos", por lo que proponen invertir en accesos con más recursos en vez de secuenciar las obras, y, en paralelo, hay que empezar a negociar con la concesionaria para liberar el año que viene ese tramo de ronda sur.

También ha preguntado a Cuevas sobre el estado de mantenimiento de la AP-68, ya que hay accidentes motivados por la invasión de animales salvajes a la calzada, por lo que ha aludido a las condiciones del contrato de la concesionaria con el Estado.

En este sentido, el consejero de Fomento ha explicado que se ha interesado por este asunto en el Ministerio y le han asegurado que el estado de conservación es "el adecuado y correcto" y todos los informes técnicos son "favorables".