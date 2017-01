«Se expulsa de la universidad a las clases menos pudientes»

El rector de la UR, Julio Rubio, es claro. No le gusta el sistema de precios públicos que alumbró el 'Decreto Wert' y defiende que siga el mismo camino que la LOMCE, su derogación: «Así lo hemos promovido en los órganos en que estamos presentes, que se derogue». Rubio, que también ha trasladado sus inquietudes al Ejecutivo regional, asume que «la universidad está en un segundo plano» y la protesta tiene menos eco que la articulada contra la LOMCE.

Para el rector de la UR el gran problema no es tanto el precio de la primera matrícula, sino la realidad a la que se enfrenta un alumno que suspende. «En segunda, tercera y cuarta matrícula el precio es mucho más alto que en otras universidades, sobre todo si se compara con el G9». La consecuencia, dice, es «una reducción no muy grande, pero sí significativa, de matriculados. En primero se cubren las 1.000 plazas, pero hay quien deja de estudiar en 2º y 3º, cosa que antes no pasaba. Lo achacamos a esos precios. Es una tormenta perfecta con un incremento de tasas y no otorgar más becas. Penalizar de esa manera es expulsar a las clases menos pudientes de la universidad».

«Por un lado la sociedad del conocimiento, la innovación se han convertido en un acertado mantra político, pero por otro lado no hay que financiar a la universidad pública. Hay que hacer una apuesta para que esa formación llegue a todos los estratos de la sociedad», defiende el rector. «El decreto Wert se quedó en el tasazo y en un ensañamiento contra el profesorado. Hay casos extremos que lo que han provocado ha sido deteriorar la calidad del servicio», cierra.