PACIENCIA Y A LA ESPERA

En relación con la individualización de contadores para la calefacción, nos encontramos a la espera de la publicación del real decreto que regule la normativa en España.

Cuando todo ello se ponga en marcha, los propietarios/usuarios, tendrán que asumir el coste de la instalación (por supuesto en su domicilio), aunque creemos que existirá algún tipo de subvención estatal para paliar los gastos.

Por todo lo anterior, al día de la fecha, y hasta que no salga el real decreto del Gobierno español regulando la normativa, no hay obligatoriedad de hacer actuación alguna en este sentido. Hay que dejarlo claro, dada la inquietud existente, por otra parte lógica, de nuestras comunidades, rogándoles por nuestra parte que tengan un poco de paciencia por varios motivos, entre otros: primero, para cumplir las exigencias concretas de la ley, en cuanto a especificaciones y materiales, pues es de suponer que los técnicos estatales, elegirán los mas rentables para todos; segundo, por la posible disminución de costes, al extenderse la fabricación de los elementos a colocar; y finalmente, para no perder las posibles subvenciones estatales que puedan concederse.

Nos consta por informaciones de la prensa que el Gobierno tiene un proyecto de real decreto pero, de ser cierto es un tanto retrasado, y con cierta dificultad se podrá cumplir en esta campaña, dado lo avanzado de la misma y las molestias que se podrían causar en los hogares con cortes de calefacción, agua caliente, etc...