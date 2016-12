Ya tenemos nuestras calles iluminadas y engalanadas con motivos navideños. El año se va y con él la oportunidad de pagar menos impuestos en la declaración de la Renta que tendremos que hacer antes de que finalice junio del próximo año. Por tanto, antes de las doce campanadas es hora de desgravar. Es hora de hacer cuentas e invertir inteligentemente nuestro dinero para pagar a Hacienda lo menos posible. Porque nuestro dinero está mucho mejor en nuestro bolsillo que en el del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Y además genera más riqueza y empleo.

Si su vivienda habitual la ha adquirido con anterioridad al 1/1/2013 puede desgravarse hasta 9.040,00€. Calcule todo el montante que ha invertido en su compra durante todo el 2016 (cuota mensual del préstamo hipotecario incluida) y si no llega a ese importe, puede amortizar anticipadamente la cantidad restante antes de que acabe el año. Obtendrá una rentabilidad fiscal que no se la dará ningún activo financiero sin riesgo.

Ejemplo: si las cuotas del año de su préstamo hipotecario ascienden a 7.000,00€, puede amortizar anticipadamente del mismo hasta 2.040,00€ para obtener la máxima desgravación por adquisición de vivienda habitual.

Para eliminar la incertidumbre de las pensiones debería hacerse un plan de pensiones o puede que ya lo tenga, sea como fuere, se puede invertir en ellos con derecho a desgravación la menor de las dos cantidades: 8.000,00€ o el 30% de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas. Si usted ya tuviera un plan de pensiones compruebe sus aportaciones de todo el ejercicio y si no llega a esos importes y todavía tiene ahorros, puede hacer una aportación extraordinaria antes de fin de año. Y si todavía no ha suscrito uno, ahora es el momento.

Si es propietario de algún inmueble alquilado, sepa que los gastos de acondicionamiento y conservación desgravan siempre y cuando su importe no sea superior a lo ingresado por el alquiler. Uno de los puntos importantes del IRPF es la integración y compensación de rentas en la base imponible del ahorro o lo que es lo mismo poder compensar rendimientos de capital mobiliario con pérdidas/ganancias patrimoniales. Por ejemplo, si tenemos algún activo que nos va a dar rentabilidad negativa (letras o bonos del estado con interés negativo) lo podemos compensar generando plusvalía en algún fondo que vayamos ganando. Y viceversa, si tenemos rendimientos de capital mobiliario (intereses y dividendos) hasta un 15% podemos compensarlos con pérdidas patrimoniales.

Si va hacer un favor a algún familiar o se lo van hacer a usted prestando dinero sin intereses, es conveniente que lo haga en un documento privado y lo lleve a liquidar el ITP y AJD a Hacienda, no pagará nada porque está exento y se evitará problemas. Este consejo le hubiera ido bien al podemita Ramón Espinar para justificar las donaciones de la abuelita y el papá.

Si ha cambiado de coche y se ha beneficiado del Plan Pive, no se olvide que hay que tributar por la subvención recibida. Si es trabajador por cuenta ajena puede ponerse de acuerdo con la empresa para ganar menos en dinero y cobrarlo en retribución en especie que no tributa. Por ejemplo en conceptos como: transporte, guardería, restaurante, seguro médico, acciones y participaciones de la empresa, etc. Este apartado tiene limitaciones y es conveniente cerciorarse muy bien.

Y ya que estamos en Navidad si es tan generoso que quiere hacer donativos que sepa que desgrava el 75% de los primeros 150,00€ donados. Finanzas de andar por casa siempre trata de dar los mejores consejos financieros a sus lectores, pero antes de tomar cualquier decisión es conveniente que lo consulten con sus gestores financieros.

Y recuerden, no hagan nada que no entiendan.